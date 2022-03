"Twilight"-Star in Robert Pattinson verknallt!

"Twilight"-Star Bryce Dallas Howard in Robert Pattinson verknallt

Seit Juli 2021 können Fans endlich "Twilight" auf Netflix streamen. Zur Feier des Tages haben sich einige Stars aus der Vampir-Saga mit süßen Erinnerungen gemeldet. So auch Schauspielerin Bryce Dallas Howard, die im dritten Teil "Eclipse" Victoria spielen durfte. Zuvor wurde die Rolle von Rachelle Lefevre gespielt, die nach Teil 2 gefeuert wurde. Trotzdem war sie neben den Volturi quasi DER Bösewicht der Filme und Victoria hat auch eine geheime Vergangenheit, die in "Twilight" nie aufgeklärt wurde. Wisst ihr, wer noch eine geheime Vergangenheit hat? Bryce Dallas Howard! Der "Twilight"-Star war nämlich ziemlich verknallt in Robert Pattinson. Das verriet sie mit einem kleinen Throwback auf Instagram, wo sie ein Foto von sich als Victoria, Edward Cullen im Schwitzkasten und Riley Biers (Xavier Samuel) gepostet hat. Ihrem Ehemann hat das sicher nicht gefallen …

Ehemann von "Twilight"-Star musste Crush auf Robert Pattinson aushalten

Für Fans der "Twilight"-Reihe gibt es im Leben eigentlich nur eine wichtige Frage: Team Edward oder Team Jacob? Bryce Dallas Howard verkündete auf Instagram stolz, dass sie Team Edward sei und erzählte auch eine richtig witzige Anekdote aus ihrem Leben. Weil der "Twilight"-Star so verknallt in Robert Pattinson war, schenkte ihr Schwager ihr deshalb aus Spaß ein Mauspad mit Edward Cullens Gesicht drauf und den Worten "lebe gefährlich". Außerdem gesteht die "Victoria"-Darstellerin sehr sympathisch: "Ich werde niemals vergessen, wie ich 2008 den Original "Twilight"-Film geguckt habe. Jedes Mal, wenn Edward Cullen (#TeamEdward) auf dem Bildschirm war, musste ich die Hand von meinem Ehemann kurz zusammendrücken – sorry @stealthgabel!" Die Story ist so lustig und unfassbar süß! Selbst verheiratet darf man mal einen kleinen TV-Crush haben. Bryce Dallas Howard und ihr Ehemann Seth Gabel sind schon seit 2006 verheiratet und unfassbar happy zusammen. Daran hat auch Edward Cullen nichts geändert!

