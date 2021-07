"Twilight"-Star Kirsten Stewart hatte Angst um ihr Leben

„Twilight“ hat Kristen Stewart enorme Aufmerksamkeit beschert – im Guten wie im Schlechten. Die Filmreihe ist nicht frei von Kritikpunkten, so beschreiben Kritiker*innen die Liebe von Edward und Bella als toxisch. Unpraktisch, stellt sie doch den Kern der Handlung der „Twilight“-Reihe dar! Mit ein Problem dabei ist wohl auch Bellas tragischer Fehler, den die Autorin einmal benannt hat. Von all dem war Stewart aber noch weit entfernt, als der erste Teil Premiere feierte – und sicherlich waren Kritiken am Inhalt der Filme zu der Zeit ihr kleinstes Problem, denn die Schauspielerin hatte aus eigener Aussage Angst um ihr eigenes Leben! 😨

Stewart war der plötzliche Ruhm zu viel

Wie so vielen vor und nach ihr, war die Schauspielerin mit all der Aufmerksamkeit und dem Ruhm völlig überfordert. Noch dazu kam, dass sie sich generell in Menschenmengen unwohl fühlt, wie sie in einem Interview erzählte. Besagte Menschenmengen folgten ihr und ihren Kolleg*innen allerdings in jener Zeit auf Schritt und Tritt. Sie schob die schlimmsten Filme, wie sie sich erinnerte: „Ich konnte diese tausend Leute sehen und realisierte, dass sie auf mich zu rennen und mich töten könnten. Keine Security könnte mich beschützen. Offensichtlich waren das alles Fans, aber ich habe nur daran gedacht, wie sie sich plötzlich gegen mich wenden könnten.“ Ohje. 🙁 Zwar hat es nie eine schlimme Erfahrung für die Schauspielerin in dieser Zeit gegeben (zum Glück!), aber das hatte ihre Psyche nicht beruhigt. Sie litt täglich an Angst und Stress, was dazu führte, dass sie auch nahezu täglich krank war.

Die Schauspielerin litt unter psychischen Problemen

So schlimm wurde der psychische Stress, dass Stewart sogar mehrere Panikattacken hatte! Aber nicht nur das, denn ihr Körper zeigte noch weitere Abwehrreaktionen: „Ich musste mich jeden Tag übergeben, tat das irgendwann wie selbstverständlich. Ich hatte immer Magenbeschwerden und ich war ein Kontrollfreak. Ich konnte mir nicht ausmachen, was in der Situation, in der ich mich befand, passieren würde, also dachte ich immer: ‚Ich glaube, mir könnte schlecht werden‘ und dann wurde mir auch schlecht.“ Ganz offensichtlich hatte Stewart keine schöne Zeit während der „Twilight“-Hype seinen Höhepunkt hatte! Inzwischen scheint es ihr zumindest besser zu gehen und sie hat sich wohl an ihren Status als Star gewöhnen können.