"Twilight": Spin-Off mit neuem Vampir möglich!

Wird es einen neuen "Twilight"-Teil geben?

Die "Twilight" Bis(s)-Reihe kann man heute auf jeden Fall als retro bezeichnen. In den 2000er-Jahren war die Film-Reihe ein echter Erfolg. Jugendbuchautorin Stephenie Meyer traf mit ihrer Liebes-Vampir-Geschichte damals genau ins Schwarze und begeisterte Millionen Leser*innen und Zuschauer*innen. Und auch heute nach vielen Jahren trenden die "Twilight"-Teile immer wieder regelmäßig auf den großen Streamingseiten. Im Jahr 2012 kam der bisher letzte "Twilight"-Teil ("Breaking Dawn" Teil 2) in die Kinos. Dieser schloss auf der Leinwand die Storyline von Bella, Edward & Co. ab – doch kann es tatsächlich sein, dass Autorin Stephenie Meyer einen neuen "Twilight"-Film rausbringen wird? Mit dem Buch "Twilight: Bis(s) zur Mitternachtssonne", welches im Jahr 2020 erschien, würde es ja rein theoretisch neues Material geben und ein Hauptdarsteller von damals hätte richtig Lust, wieder in seine Vampir-Rolle zu schlüpfen. Doch um wen handelt es sich?

Twilight: 10 Beziehungsfehler, von denen wir alle lernen können

Reboot oder Spin-Off mit ihm?

Schauspieler Peter Facinelli spielte in den "Twilight" -Filmen die Rolle des Carlisle Cullen. Er war das Familienoberhaupt der Cullen Familie, welcher die Familienmitglieder vor dem sicheren Tod bewahrte, sie verwandelte und überhaupte alle vereinte. In einem Interview erzählte er, dass er total angetan von einem „Twilight“-Reboot oder einem Spin-Off wäre. Zu gerne würde seinen Charakter „wieder zum Leben erwecken“ und die Rolle des Carlisle Cullen schlüpfen. Hm, vielleicht kann Peter Facinelli seine ehemaligen Kolleg*innen Kristen Stewart (spielte Bella Swan) und Robert Pattinson (spielte Edward Cullen) mit seinem Enthusiasmus anstecken. 🤪