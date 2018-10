"Twilight"-Fans aufgepasst: Regisseurin Catherine Hardwicke spricht über eine Neuverfilmung.

"Twilight": Neuverfilmung?

Kaum zu glauben – der Erfolgs-Streifen "Twilight – Biss zum Morgengrauen" feiert dieses Jahr tatsächlich schon sein zehntes Jubiläum! Die dramatische Liebesgeschichte rund um den sexy Vampir Edward Cullen und seine Liebste Bella Swan, die von Robert Pattinson und Kristen Stewart verkörpert wurden, löste damals weltweit einen riesigen Hype aus. Nun gibt es eventuell gute Nachrichten für alle Fans der Romantikreihe: Regisseurin Catherine Hardwicke wünscht sich eine Neuverfilmung!

"Twilight"-Regisseurin: "Ich kann es kaum erwarten"

Das verriet die 62-Jährige nun dem Onlinemagazin Hollywood Life. "Ich denke, das würde riesigen Spaß machen", erklärte Catherine. Es gebe aktuell so viele, junge Schauspieler, die für dieses Projekt infrage kämen und die Filmwelt sei in den vergangenen Jahren noch wesentlich vielfältiger geworden. "Ich denke, es wäre großartig, eine neue Version zu sehen. Ich kann es kaum erwarten", berichtete sie weiter. Bisher ist aber noch kein Remake in konkreter Planung.

"Twilight": Renesmée schon erwachsen

Wie lange es schon her ist, dass die "Twilight"-Filme über die Leinwände flimmerten, sieht man auch Renesmée-Darstellerin Mackenzie Foy an – die damals 12-Jährige verkörperte im dritten Teil die kleine Tochter des Vampir-Paares und ist mittlerweile schon richtig erwachsen!

Das könnte euch auch interessieren: