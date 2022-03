"Twilight": Jetzt kommen die letzten Film-Geheimnisse ans Licht!

"Twilight" birgt viele noch ungelöste Geheimnisse

Gerade wenn ein Story-Geheimnis von "Twilight" gelöst wurde, tauchte das nächste auf und es wurde wieder gerätselt. Manchmal plauderten auch die Darsteller*innen das eine oder andere Mysterium auf.

Es kam sogar raus, dass der erste "Twilight"-Film noch viel verrückter und komplett anders hätte ablaufen sollen. Nun werden schon bald auch noch die letzten heftigen Geheimnisse ans Licht kommen und Fans ein intensiver Blick hinter die Kulissen gegeben, denn eine der Schauspielerinnen packt jetzt aus!

Ashley Greene kündigt "Twilight"-Podcast an

Ashley Greene, die in den Filmen Edwards Vampir-Schwester Alice gespielt hat, startete am 15. März ihren Podcast "The Twilight Effect", in dem sie über alles redet, was während den Dreharbeiten so abging. Sie verriet jetzt schon etwas über die Stimmung am Set und es war nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen: "Wir haben das fünf Jahre lang gemacht, und es gab eine Menge Höhen und Tiefen und einige Dramen. Wir waren wie eine Familie, aber auch in unseren 20ern." Es gab also nicht nur im Film Stress, sondern ab und an auch mal hinter den Kulissen. Ashley ist auch nicht immer allein in ihrem Podcast zu hören, sondern es wird auch Gastauftritte von unter anderem Kellan Lutz (Vampir Emmet) und Peter Facinelli (Vampir Carlisle Cullen) geben. Es wird also wirklich spannend und interessant. Wir freuen uns schon richtig drauf! 😍

