„Twilight“: Diese Szene hätte es nie geben dürfen

"Twilight": Verpönte Szene in der Vampir-Reihe

Unglaubliche 16 Jahre ist es bereits her, als Jugendbuchautorin Stephenie Meyer den ersten Band ihrer Vampir-Werwolf-Fantasystory veröffentlichte. Ein Teil jagte den nächsten und im Jahr 2008 fiel der Startschuss für die Verfilmung der "Twilight Saga". Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner & Co. hatten ihren großen schauspielerischen Durchbruch und wurden zu unseren Mega-Stars! Schnell bildeten sich "Team Edward"- und "Team Jacob"-Gruppierungen. Einige "Twilight"-Fans waren sich sicher, dass Vampir Edward kein guter Boyfriend für Bella ist und shippten sie eher mit Werwolf Jacob. Doch bei all den spannenden und romantischen Filmszenen in den fünf Bis(s)-Movies, gibt es nach wie vor eine Szene, die Autorin Stehpenie Meyer so nie haben wollte …

"Twilight": Mit dieser Szene war Stephenie Meyer nicht einverstanden

Auch wenn Stephanie Meyer bei den Dreharbeiten der "Twilight"-Filmen immer mit dabei war und viel Mitspracherecht hatte, so wurde sie doch an einer Stelle überstimmt. Es geht hier speziell um die Motorradszene direkt vor der Forks High School mit Erward, Bella und Jacob in "Eclipse – Biss zum Abendrot". Schülerin Bella erfährt, dass Edward sie angelogen hat, was die Verfolgung des bösartigen Vampir-Girls "Victoria" angeht. Daraufhin steigt Bella auf Jacobs Motorbike auf und die beiden fahren zusammen weg. Laut Autorin Stephenie Meyer hätte es diese Szene so nie geben dürfen, da dieses riskante, egoistische und fast schon trotzige Verhalten gar nicht der wahren Bella Swan entspricht. Falls du nun Lust auf einen "Twilight"-Marathon bekommen hast, derzeit gibt es alle fünf Teile auf Netflix zum streamen. Viel Spaß dabei! 😊

