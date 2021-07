„Twilight“-Cast hat diese Figur gehasst!

„Twilight“-Charaktere haben es nicht immer leicht. Gerade Kritiker*innen müssen nicht lange überlegen, welche Figur sie im echten Leben hassen würden (Spoiler: Bella). Und „Twilight“-Autorin Stephenie Meyer hat erst kürzlich bei einer Figur den tragischen Fehler verraten, der sie ausmacht und aufhält (Spoiler: Es ging wieder um Bella). Aber dieses Mal wollen wir nicht auf Bella herumhacken oder auf Edward oder auf Jacob oder auf … ihr wisst schon. 😀 Der „Twilight“-Cast hat nämlich einvernehmlich eine Figur, die sie allesamt creepy und irgendwie eklig finden. Welche das ist? Wir verraten es euch gerne!

Die meistgehasste Figur vom „Twilight“-Cast

Wenn man sich „Twilight“ so anschaut, ist die Story-Entwicklung in sich schlüssig: Vampir begegnet Mensch, Mensch und Vampir verlieben sich. Von allen Seiten wird gewarnt, das eine „Vereinigung“ von Vampir und Mensch katastrophale Konsequenzen nach sich ziehen würde – also NATÜRLICH kommt es im Laufe der Geschichte zu besagter … „Vereinigung“. Das Ergebnis ist das kleine Mädchen mit dem unaussprechlichen Namen Renesmee! Jetzt könnte man sagen: „Das ist aber fies, die Figur kann doch nichts dafür, sie ist ein kleines Kind, gerade einmal ein Baby! Zumindest für eine Woche.“

Und stimmt auch! Renesmee ist ein Vampir-Hybrid, deswegen wächst sie sehr schnell und hat besondere Fähigkeiten. Das allein macht sie aber nicht zur verhassten Figur für die Darsteller*innen. Problematisch war eher der Weg von der Idee von einem Baby, das „erwachsene Gesichtszüge“ hat, wie es im Buch beschrieben wurde, zu der Figur, die wir auf der Leinwand sehen. Wir als Zuschauende haben nur das Endprodukt gesehen, ein Baby, das teilweise am Computer generiert wurde. Wir haben aber nie gesehen, was hinter den Kulissen für gottlose Versuche vor sich gingen, Renesmee auf die Leinwand zu bringen … 😨

„Chuckesmee“ – das Baby aus der Hölle

Waren Kritiker*innen mit der Computerversion von Renesmee schon unzufrieden, hätten sie mal die erste Version des Babys sehen müssen! Denn bevor man sich dazu entschied, Renesmee durch eine Mischung aus einer Puppe, einem echten Baby und Computeranimationen darzustellen, hat man es mit einer mechanischen Puppe versucht. Und OMG sieht die creepy aus! Der Cast gab ihr den Namen „Chuckesmee“, in Anlehung an „Chucky, die Mörderpuppe“. Allein der Spitzname sagt wohl alles. 😂

Schauspielerin Nikki Reed (Rosalie) erinnerte sich gut in einem Interview an das erste Mal, als das Monsterbaby am Set war: „Ich erinnere, wie wir dachten: ‚Ehm, was passiert hier gerade?‘ Rob [Pattinson] machte ein paar Witze. Wenn schon sonst nichts, hat es uns zumindest zum Lachen gebracht.“ Immer wenn jemand aus dem Cast das Höllenbaby in der Hand hielt, konnten die Person nicht mehr wirklich schauspielern – sie war einfach zu abgelenkt (und wahrscheinlich war ihr auch ein bisschen übel 😁). Da einfach alle Darsteller*innen hart ausgecreept waren von dem Ding, hat man sich (ZUM GLÜCK) entschieden, „Chuckesmee“ zu ersetzen. Und nun noch viel Spaß beim Betrachten des Babys und schöne Albträume:

