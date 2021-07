Traurige Filme tun gut

Für manche Menschen ist es nicht verständlich, wieso man sich bewusst traurige Filme anschaut, aber Fakt ist: Traurige Filme tun gut! Meist hat man ja besonders Lust, einen traurigen Film anzuschauen, wenn man innerlich sowieso schon betrübt ist. Etwas belastet einen, man hat ein Problem in der Schule/im Job, mit der Familie oder Freunden*innen und möchte sich einfach mit einer XXL-Kuscheldecke, einer heißen Schokolade, Taschentücher und einen traurigen Film zurückziehen. Ja, zurückziehen ist das Stichwort. Man möchte für sich sein, seinen Emotionen freien Lauf lassen und einfach weinen.

Traurige Filme befreien die wahren Gefühle

Lässt man seine Gefühle nämlich zu, dann fühlt man sich danach viel leichter. Auch wenn das Problem nach wie vor da sein sollte, es wird einem danach trotzdem schon einmal ein Stückchen besser gehen. Weinen ist einfach befreiend (ebenso wie herzhafte Tränen zu lachen). Natürlich ist traurig sein keine Grundvoraussetzung, um sich einen traurigen Film anschauen zu wollen. Traurige Filme haben immer eine starke Message und regen zum Nachdenken an! Das ist etwas Tolles und kann sogar dafür sorgen, dass man dankbarer für das ist, was man hat. Wir haben in unserer Galerie 10 Top Movies aus der Kategorie "Traurige Filme" für dich gesammelt. Viel Spaß beim Anschauen und vergiss die Taschentücher nicht! 😓 ⤵️

Traurige Filme: 10 traurige Top Movies

