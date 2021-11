Toxische Beziehung: Mach den Test!

Toxische Beziehungen sind nicht erst seit Corona ein wichtiges und schwieriges Thema. Durch die Pandemie sind viele Menschen aus ihrem Alltag gerissen worden. Auf einmal war man quasi Zuhause „eingesperrt“ – und sich ausgesetzt. Während manche Paare das stark feierten, zeigten sich bei anderen heftige Probleme. Viele fragen sich nach täglichen Streits und Dramen: „Bin ich in einer toxischen Beziehung?“ Wir haben dir bereits ein paar Tipps gegeben, wie du toxische Menschen erkennen kannst – hier sollst du nun testen können, ob deine Beziehung vielleicht toxisch sein könnte!

Blöde Phase oder schon giftige Beziehung?

Es ist nicht ganz einfach festzustellen, ob man sich gerade in einer toxischen Beziehung befindet. Manchmal macht eine Beziehung auch einfach eine schlechte Phase durch und man fühlt sich nicht wirklich wohl miteinander. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben! Solange beide Seiten bereit sind, daran zu arbeiten und generell ein gemeinsames Miteinander aufrechterhalten wollen, bekommen die meisten Paare noch den Bogen und werden wieder gemeinsam glücklich. Manchmal sind die Probleme aber so tiefgreifend und die Verhaltensmuster (beider Seiten) so festgesetzt, dass nicht einmal mehr professionelle Hilfe etwas nützt. 😔 Dann ist es oftmals besser – auch wenn es richtig schwerfallen kann – den Schlussstrich zu ziehen.

Toxische-Beziehung-Test

Unser Test soll dir ein wenig dabei helfen, für dich festzustellen, ob ihr unter Umständen in einer toxischen Beziehung seid. Dabei ist der Test nur aus einer Sicht geschrieben – wir bitten dich also, die Fragen ganz ehrlich zu beantworten für dich, aber dabei auch die Perspektive zu wechseln. Und wenn das Testergebnis sagt, ihr habt eine giftige Beziehung? Das muss noch nicht das Ende sein: Eine toxische Beziehung KANN zu retten sein. Doch vorher müssen beide Seiten einsehen, dass ihr Miteinander gerade nicht gesund ist und eine Menge Arbeit reinstecken. In bestimmten Punkten müssen beide bei 0 anfangen und neu lernen, miteinander als Paar zu agieren. Das ist für manche Leute too much. Doch eins nach dem anderen! Mach erst einmal unseren Toxische-Beziehung-Test und schau dann, wie es dir damit geht!

