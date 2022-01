Tom Holland über Sex-Szene mit Zendaya

Sex-Szene in „Spider-Man“?

Tom Holland muss mit „Spider-Man: No Way Home” fürs Erste Abschied von seiner Rolle nehmen. Wir haben den Film übrigens schon gesehen und eine fette Marvel-Lüge in der geheimen Abspann-Szene aufgedeckt!

ANDERE INTERESSIERTE AUCH:

In einem Interview mit Yahoo! Entertainment sprachen Freundin Zendaya und er nun über ihre Begeisterung für den neuen Teil und dem Finale der „Spider-Man“-Trilogie mit beiden in der Hauptrolle. Auf die Frage hin, ob sich beide eine Sex-Szene vorstellen könnten, hatten sie eine sehr direkte Antwort parat. Kurzum: auf gar keinen Fall! 😆

„Ich denke, das ist sehr unpassend“

Holland hatte klare Worte für die Frage: „Ich denke, dass ist sehr unpassend für das ‚Spider-Man‘-Franchise.“ Immerhin seien sie in der Filmreihe quasi noch Kinder. Sollte es aber eine Zukunft für die Figuren geben, „dann werden wir das vielleicht eines Tages mal näher anschauen“. So wie die Filme nun sind, würden sie aktuell eher Freund*innenschaften und Liebe feiern. Auch Freundin Zendaya könnte sich so eine Szene schwer vorstellen. „Peter Parker ist wie ein kleiner Bruder!“ Holland ergänzte: „Niemand möchte Peter Parker beim Sex zusehen! Das wäre einfach furchtbar.“

Eine Sex-Szene können wir in „Spider-Man: No Way Home“ also nicht erwarten. Der Film lohnt sich aber auch ohne diese allemal!

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->