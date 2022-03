Tom Holland: "Spider-Man" -Star wurde gefeuert!

Tom Holland verliert Job

Erst kürzlich erzählte Tom Holland in einem Interview, dass er sich aus Hollywood zurückziehen und sich eine Auszeit nehmen möchte. Jetzt kommt auch noch raus, dass er einen Job verloren und rausgeschmissen wurde.

Ist es etwa "Spider-Man"? Bekommt der Schauspieler nun wirklich einen Nachfolger? Die Filme mit ihm waren doch mega erfolgreich. Keine Sorge, es ist nicht "Spider-Man". Seine Zukunft im MCU ist aber trotzdem noch nicht gesichert.

Tom Holland arbeitet in Londoner Bar

In einem Interview zu seinem neuen Film "Uncharted", in dem er unter anderem auch von einem Auto angefahren wird, erzählt er, wie er sich auf Rolle des Nathan Drake vorbereitet hat. Der arbeitet am Anfang des Filmes nämlich in einer Bar und hat ziemlich coole Tricks auf Lager: "Ich bin zur Barkeeper-Schule gegangen. Dann habe ich ein paar Schichten in einer Bar in London übernommen.Das hat richtig Spaß gemacht!"

Doch lange arbeitete er dort nicht: "Als es sich in der Stadt verbreitet hat und die Leute herausgefunden haben, dass 'Tom Holland anscheinend in dieser einen Bar arbeitet', hat es auch der Geschäftsführer herausgefunden. Und dann wurde ich mehr oder weniger rausgeschmissen." Dabei hätte er doch bestimmt noch viel mehr Kunden in die Bar gebracht.

