Tom Holland: "Spider-Man"-Star will zu dieser Reality-Show!

Tom Holland: In diesen TV-Shows soll er laut Fans mitspielen

Er ist erst 25 Jahre und hat schon ziemlich viele Erfolge gefeiert und ist aus Hollywood einfach nicht mehr wegzudenken. In einem Interview wurden Fans gefragt, in welcher TV-Show sie Tom Holland am liebsten sehen würden.

Der "Spider-Man" sollte erraten, welche Shows da wohl dabei sind. Seine Antwort: "Euphoria", "Hawkeye" und die neue "Herr der Ringe"-Serie. Mit "Euphoria" lag er gar nicht mal so falsch, schließlich war er ja auch schon öfter mal am Set der Serie und hat Zendaya dort besucht. Die hat sich sogar schon dafür eingesetzt, dass Tom Holland vielleicht bald auch eine Rolle in der Serie bekommt. Doch mit den anderen zwei Antworten, vor allem der auf dem ersten Platz hätte er wohl nie gerechnet!

Tom Holland: Ist er bald bei der britischen Ausgabe vom Dschungelcamp?

Neben "Euphoria" hätten Fans Tom Holland gerne noch in "Peaky Blinders" gesehen. Für die Serie hat er sogar schon mal vorgesprochen, aber die Rolle am Ende leider nicht bekommen. Mit großem Abstand landete dann auf Platz eins: "I’m A Celebrety… Get me out of here", die britische Ausgabe des Dschungelcamps! Daraufhin sagt der "Spider-Man"-Star, dass er es richtig cool finden würde, daran teilzunehmen: "Die Essens-Sachen würde ich sehr schwierig finden. Das wäre nicht spaßig. In den kleinen Räumen wär ich ganz okay. Bei den eher athletischen Aufgaben wäre ich ganz gut. Aber ich bin sehr reizbar und ungeduldig. Deshalb fände ich manche der Leute da drinnen sehr nervig."

Wir finden die Vorstellung von Tom Holland im Dschungelcamp eigentlich ganz witzig. Zu dick für "Spider-Man" wäre er nach der Zeit im Dschungelcamp auf jeden Fall nicht mehr, denn alle Teilnehmer*innen nehmen während der Sendung ja immer ziemlich viel ab…

