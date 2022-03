Tom Holland: Dieser Superstar fordert ihn zum Zweikampf auf!

Morbius" kommt endlich in die Kinos

Nach einigen Verschiebungen kommt "Morbius" Ende März endlich in die Kinos. Es ist der erste Solo-Auftritt des Marvel-Antihelden, der sich von einem schwerkranken Arzt in ein blutgieriges Monster verwandelt. Die ersten Trailer zeigten schon, dass der Film etwas dunkler sein wird und eher ins Horror-Genre geht.

Jared Leto, der die Hauptrolle des Dr. Michael Morbius spielt, der sich versehentlich mit einer Art Vampirismus infiziert, als er versucht, eine seltene Blutkrankheit zu heilen. Vor dem Filmstart macht Jared Leto natürlich auch schon ordentlich Promo und fordert einen Superhelden-Kollegen direkt mal zu einem Duell auf: Tom Holland!

Jared Leto will gegen Tom Holland antreten

Mit dem Zweikampf meint er natürlich nicht wirklich die beiden, sondern ihre beiden Charaktere Morbius und Spider-Man! In einem Interview erzählt Jared Leto: "Ich glaube, Tom Holland und ich haben ein Date mit dem Schicksal. Er ist ein phänomenaler Schauspieler und ein großartiger Spider-Man. Ich glaube wirklich, dass er ein großartiges Talent ist. Es wäre aber toll, mit ihm in den Ring zu steigen und gegen ihn anzutreten."

Und vielleicht geht sein Wunsch auch in Erfüllung. Denn "Morbius" gehört wie "Venom" und "Spider-Man“ eigentlich zu Sony. Es würde also keine rechtlichen Hindernisse geben, falls Spider-Man und Morbius wirklich mal aufeinandertreffen sollten. Spider-Man erscheint sogar als Graffiti in "Morbius", wie man im Trailer sehen kann. Tom Hollands Zukunft als Spider-Man ist zwar noch nicht ganz so klar, aber abgeneigt von der Idee, nochmal in den Spider-Man-Anzug zu schlüpfen, schien der Schauspieler nicht. Was dagegensprechen könnte: Tom Holland will sich eine Auszeit nehmen. Ob es also wirklich zu einem Zweikampf zwischen Jared Leto und Tom Holland kommen wird, bleibt abzuwarten.

