Tom Holland: Dafür schämt sich der "Spider-Man"-Star

Für seinen neuen Film "Uncharted" gab Tom Holland wirklich alles. Er wurde nicht nur bei einem anderen Job rausgeschmissen, sondern trainierte auch so viel, dass er am Ende zu dick für "Spider-Man" war. In dem Action-Film sieht man ihn aber auch mal oben ohne und da wollte der Schauspieler natürlich gut vorbereitet und durchtrainiert sein.

Zudem hatte er zuvor gesehen, wie fit sein Kollege Mark Wahlberg aussieht und wollte da natürlich mithalten. In einem Interview verriet Tom Holland jetzt, dass er sich für eine Sache an seinem Körper etwas schämt.

Tom Holland: Das findet er peinlich an sich

Als die Szenen, in den denen er oberkörperfrei ist, gefilmt wurden, hatte Tom Holland nur einen Gedanken: "Ich habe immer gehofft, dass ich mich an meinen Brustwarzen rasiert habe, weil ich wirklich die peinlichsten Brusthaare habe." Er hat Glück gehabt, oder war halt wirklich einfach gut vorbereitet, denn seine Brusthaare sieht man im Film nicht. So konnte er sich vollkommen auf die Arbeit konzentrieren und hat sich nicht dafür fürchten müssen, dass die Kinobesucher*innen seine Brusthaare zu sehen bekommen, die ihm etwas peinlich sind.

