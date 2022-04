Tolle Haut & schönes Haar: Diese Lebensmittel sind wahre Beauty-Wunder!

Avocado für gesundes Haar

Die Enzyme von Avocados binden die Hornstruktur des Haares und stärken es so. Das geht von außen (Avocado-Fleisch pürieren und im nassen Haar zehn Minuten einwirken lassen) und natürlich auch von innen: Avocados sind super lecker und schmecken in den verschiedensten Variationen. Ein echtes Beauty-Wunder!

Tipps für schöne, gepflegte Haare!

Viel Wasser für gesunde Haut

Klingt banal, ist aber ein wirkliches Beauty-Secret: Ganz viel Wasser trinken. Denn Wasser ist der Grundbaustein für gesunde Hautzellen. Wer ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt, fördert nicht nur die Vitalität seiner Haut, sondern seines ganzen Körpers. Mindestens 1,5 Liter sollten schon sein!

Im Sommer und beim Sport solltest du noch mehr trinken, weil dein Körper Flüssigkeit verbraucht, um sich zu kühlen. Instagram @michelleinfusino

Walnüsse für tolle Haut

Walnüsse sind nicht nur lecker, sie sind auch richtig gesund: Sie stecken voller Kalzium, Magnesium, Zink, Vitamin E und der sogenannten Pantothensäure. Die ist wichtig für eine schöne, glatte, strahlende Haut! Abgesehen davon sind Nüsse die beste Süßigkeiten-Alternative: Ersetze Gummibärchen & Co. durch eine Handvoll Nüsse und du naschst dich nicht nur schön, sondern ernährst dich dabei auch noch gesund.

Spargel für starke Nägel

Spargel ist eine wahre Vitaminbombe und ein Super-Food gegen brüchige Nägel. Unser Körper kann die Vitamine A, B, C und E nämlich nicht selbst produzieren. Also müssen Vitaminspender wie der Spargel dafür sorgen! Ist unser Körper mit ausreichend Vitaminen versorgt, gehören spröde Haare und brüchige Fingernägel der Vergangenheit an!

Wenn’s schnell gehen muss, kommen hier die besten SOS-Tipps für starke Nägel:

Beauty-Food Ananas

Die Ananas ist nicht nur reich an Enzymen, sondern auch an Vitamin C. Das entsäuert den Körper und liefert ihm ganz viele Mineralien und Spurenelemente. Wenn du frischen Ananassaft auf die Haut aufträgst und einwirken lässt, kann er sogar dunkle Flecken aufhellen.

Pamela weiß, dass Früchte wie Ananas nicht nur lecker sind, sondern auch mega für Haut und Haare sind! Instagram @pamela_rf

Hier erfährst du, wie du mit Ananas ein tolles Peeling einfach selber machen kannst:

Honig für reine Haut

Honig sorgt für Glückshormone! Soweit, so gut - doch er kann noch mehr: Die süße Masse enthält ein Enzym, das desinfizierende Prozesse fördert. Das heißt: Er kann gegen Mitesser und Pickel wahre Wunder wirken, da er entzündungshemmend wirkt.

Eins steht fest: Dein nächster Beauty-Shoppingtrip sollte dich nicht in die Drogerie, sondern einfach in den Lebensmittelmarkt führen!