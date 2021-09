TikTok-Star überholt Charli D'Amelio: Fan-Streit bricht aus

Khaby Lame überholt Charli D'Amelio auf Instagram als erfolgreichster TikTok-Star

Khaby Lame ist auf Erfolgskurs: Schon seit Wochen spekulieren Fans darüber, ob der ehemalige Fabrikarbeiter bald erfolgreicher ist als Charli D'Amelio. Sie ist aktuell mit 124,5 Millionen Followern die erfolgreichste Userin auf TikTok, wird von Khaby jedoch dicht gefolgt, der aktuell 111,8 Millionen Abos hat. Jetzt hat es Khaby Lame tatsächlich geschafft, zumindest auf Instagram! Dort hat er 44,2 Millionen Follower, ist damit der erfolgreichste TikTok-Star auf Instagram und überholt Charli D'Amelio, die aktuell 43,8 Millionen Follower hat. Das Ganze sorgt für einen heftigen Streit unter Fans. Viele sind extrem sauer darüber und behaupten, dass Khaby nur so viele Follower bekommen würde, weil alle sehen wollen, dass Charli nicht mehr die erfolgreichste TikTokerin ist.

Khaby Lame und Charli D'Amelio: Erfolg löst Fan-Streit aus

Die Fan-Lager spalten sich in zwei Gruppen: Es gibt die Hater von Charli D'Amelio, die Khaby Lame dabei supporten der erfolgreichste TikTok-Star zu werden, um Charli eins auszuwischen. Und dann gibt es auch harte Kritik an Khaby. Dem TikToker wurde nämlich schon Bodyshaming vorgeworfen und außerdem soll er sich auch über psychische Krankheiten lustig gemacht haben. Viele Fans finden es unfair, dass Charli D'Amelio als talentfrei bezeichnet wird (obwohl sie professionelle und ausgezeichnete Tänzerin ist) und deshalb von einigen Leuten gecancelled wurde. Der TikTok-Star bekommt so viel Hate ab, dass sie ihr Leben schon als "ständiger Terror" bezeichnet hat. Auf Instagram gibt es jetzt riesigen Streit, dass ein "Mobber" so viel Fame bekomme und über seine Fehler hinweggesehen wird. So viel Drama um Follower und Fame, da fehlen einem fast schon die Worte …

