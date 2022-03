TikTok-Star Tim Schäcker: Sein heimlicher Schwarm!

TikTok-Star Tim Schäcker im Interview über seinen heimlichen Schwarm und die Synchronrolle in "ROT"

Auf TikTok ist Tim Schäcker (@timschaecker) von den "Elevator Boys" selbst ein absoluter Mädchenschwarm. Deshalb ist es kein Wunder, dass er für den neuen Disney+ Film "ROT" auch die Rolle von "Devon" einnimmt.

Er ist der erste Crush von Hauptfigur Mei Lee, die gerade mitten in der Pubertät steckt und ein kleines Problem hat: Immer, wenn sie die Gefühle überrollen, verwandelt sie sich in einen roten Panda! Zum Glück war das bei Tim Schäcker nie so, aber eine Sache kennt auch der TikToker: Wenn man sich einfach nicht traut, seinen Schwarm anzusprechen! Im exklusiven BRAVO-Interview hat er nämlich verraten, wie es zwischen ihm und seinem Crush ausgegangen ist: "Ich hatte auch mal einen heimlichen Schwarm und tatsächlich habe ich es nie so richtig hinbekommen, ihr das als Jugendlicher in der Schule zu zeigen. Vielleicht wurde also nie was aus uns, weil ich damals noch ein bisschen zu schüchtern war."

Vom schüchternen Schüler zum "Elevator Boy": Tim Schäcker verrät, wie du deinen heimlichen Schwarm eroberst

Also Entwarnung: Auch TikTok-Stars wie Tim Schäcker waren mal schüchtern und auch das kann sich mit der Zeit verändern.

Eine Sache hat der "ROT"-Synchronsprecher jedoch aus seinem heimlichen Schwarm gelernt: "Wenn man jahrelang zu schüchtern ist und ewig mit sich rum hadert, dann ist der einzige Tipp, den ich geben kann, es einfach mal zu versuchen. Im schlimmsten Fall bekommt man eine Abweisung oder so, aber dann weiß man Bescheid und denkt sich nicht so wie ich, was wäre wenn." Also, sprecht euren Schwarm an und verabredet euch auf einen Filmabend, die perfekte Empfehlung haben wir auch schon für euch: "ROT" läuft nämlich seit dem 11. März auf Disney+ und ist mal wieder ein super lustiger Animationsfilm, der die Stimmung mit frechen Witzen und einem süßen roten Panda sicher auflockert.

