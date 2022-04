TikTok-Star Noah Beck: Hauptrolle in beliebter Wattpad-Roman-Verfilmung

Noah Beck ergattert Film-Rolle

Noah Beck ist aktuell einer der bekanntesten TikTok-Stars und so gefragt, wie noch nie. Im Februar brachte er seinen ersten eigenen Podcast "Put a Sock In It" zusammen mit Larray an den Start, in dem die beiden über alle möglichen Themen reden, wie zum Beispiel die Horror-Partys im Sway House.

Ob er für dieses Projekt aber bald noch Zeit haben wird? Denn jetzt wurde bestätigt, dass der TikTok-Star sein Debüt als Schauspieler geben wird – und zwar in der romantischen Komödie "The QB Bad Boy and Me". Der Film wird auf dem Roman von Tay Marley basieren, den sie 2019 auf Wattpad veröffentlichte.

Noah Beck: Das erwartet uns im Film

Noah Beck wird nicht nur eine Hauptrolle übernehmen, sondern den Film auch produzieren. Da hat sich der junge TikToker aber ganz schön viel vorgenommen für sein erstes Filmprojekt. Doch um was wird es in dem Film gehen? High-School-Cheerleaderin Dallas Bryan ist begeistert von der Kunst des Tanzes und will damit ihrer verschlafenen Kleinstadt entfliehen. Sie ist fest entschlossen, ein begehrtes Tanzstipendium an der CalArts zu erhalten und nichts und niemand wird sich ihr in den Weg stellen. Das geht so lange gut, bis der Star-Quarterback des High-School-Footballteams Drayton Lahey (Noah Beck), in ihr Leben stürzt. Noah Beck ist schon voller Vorfreude: "Ich bin begeistert, mit diesem unglaublichen Team zusammenarbeiten zu dürfen und fühle mich geehrt, Tays geliebte Geschichte und Charaktere zum Leben zu erwecken. Ich kann es kaum erwarten, an die Arbeit zun gehen und mich in alle kreativen Aspekte des Films einzubringen." Wann genau wir dann das Ergebnis und Noah Beck in seiner ersten Film-Rolle sehen werden, ist noch nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon mega auf das Debüt als Schauspieler des TikTok-Stars!

