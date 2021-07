TikTok-Star Dalia: Mit diesen Tipps startest du durch

TikTok: So bekommst du viele Follower!

Dalia (auf TikTok @daliamya, bei Instagram @dalia) ist mega erfolgreich: Sie hat mittlerweile 6,1 Millionen Follower bei TikTok! Vom einen auf den anderen Tag bekam sie immer mehr Likes und zählt heute zu den erfolgreichsten TikTok-Usern in Deutschland. "Irgendwie ging alles total schnell", verriet sie uns im BRAVO-Interview. Die Besonderheit an ihren TikToks? Unterwasser-Clips! "Mein erstes Video unter Wasser hatte mega viele Likes, das hat mich total überwältigt", sagt die Berlinerin. Kein Wunder! Heute dreht sie die meisten Videos nicht mehr unter Wasser, ihre Fans lieben sie allerdings auch so! ;) Damit auch du ein TikTok-Star werden kannst, hat das Girl uns ein paar heiße Tipps verraten, wie du deinen Fame in der App steigerst!

TikTok: Tipps für mehr Likes von Dalia Mya

Dalias erster TikTok-Tipp: Dreh deine Videos in einem guten Licht

Wenn du deine TikToks in einem guten Licht aufnimmst, wirken sie deutlich professioneller. Am filmst du dich vor einem Fenster, oder noch besser: Nimmst das TikTok draußen auf! Falls es schon dunkel ist, probier es am besten vor einer hellen (am besten tageslicht-) Lampe!

Dalias zweiter TikTok-Tipp: Lern den Text

Wenn du den Text gut drauf hast, sieht das TikTok sofort viel cooler aus. Außerdem kannst du dich so besser auf die Bewegungen konzentrieren!

Dalias dritter TikTok-Tipp: Beweg' dich nicht zu schnell

Achte auf jeden Fall immer darauf, dass deine Bewegungen nicht zu schnell und hektisch sind. Mach' sie lieber langsam und ruhig, denn so sieht das Video später viel schöner aus!

Dalias vierter TikTok-Tipp: Verwende coole Filter

Bevor du ein TikTok aufnimmst, kannst du unten links auf den Filter-Button klicken. Dort kannst du sogar deine Haar- oder deine Augenfarbe ändern! Das bringt Abwechslung und kommt ziemlich nice.

Dalias fünfter TikTok-Tipp (und gleichzeitig der mit Abstand wichtigste!): Sei du selbst!

Eins ist ganz besonders wichtig: Du solltest immer Spaß an der Sache haben! Mein persönlicher Geheimtipp: Verstell' dich niemals. Nur, wenn du du selbst bist, kommst du authentisch und vor allem sympathisch rüber. Glaub mir: Deine Zuschauer können es fühlen, wenn dir das Tanzen richtig Spaß macht!

Also, worauf wartest du noch? Bald bist du bestimmt auch ein kleiner TikTok-Star! Viel Spaß beim Drehen, deine Dalia <3