"TikTok": 10 Fakten über Addison Rae

Wer "TikTok" nutzt, kommt kaum an Addison Rea vorbei! Der Star hat innerhalb kürzester Zeit das Internet erobert und ist sogar schon bald in einem Film zu sehen! 🤩 Wir haben für dich 10 Fakten über den "TikTok"-Star gesammelt.

Addison Raes Geburtstag

Lange bevor sie zum "TikTok"-Star aufstieg, kam sie am 6. Juni 2000 in der schönen Stadt Lafayette im amerikanischen Bundestaat Louisiana zur Welt. Dazu ein kleiner Fun-Fact: Addison kam nicht als "Rae" zur Welt, das ist ihr Künstlername. Eigentlich heißt sie mit Nachnamen Easterling.

Wie ist Addison Rae aufgewachsen?

In Lafayette verbrachte Addison ihre Kindheit, bis sie für ihre "TikTok"-Karriere Jahre später nach Los Angeles zog. Mittlerweile (Stand: 11.02.) hat sie auf "TikTok" über 75 Millionen Follower*innen und ist damit eine der berühmtesten TikToke weltweit! Und das alles, obwohl sie erst im Juli 2019 ihr erstes "TikTok" hochgeladen hat. Krass, oder? Seit ihrem Mega-Fame haben sich schon Superstars wie Jason Derulo, James Charles und Mackenzie Ziegler mit ihr getroffen, um coole Tanz-Videos zu drehen.

Addisons Mama ist auch TikTok-Star

Wie du (dank uns 🤣) ja weißt, heißt Addison Easterling mit Nachnamen. Sie hat zwei jüngere Brüder (Lucas und Enzo Easterling) und ihre Eltern heißen Sheri Easterling und Monty Lopez. Beide Eltern tauchen öfters mal auf ihren Social Media-Kanälen auf und Addisons Mutter hat sogar ihren eigenen "TikTok"-Kanal! Dort hat Mama Easterling schon über 13 Millionen Follower! (Stand: 11.02.) Viele kennen Addison sogar, weil sie gemeinsam mit ihrer Mama "TikTok"-Videos drehte und hochlud. Sheri ist aber nicht nur "TikTok"-Star, sondern arbeitet auch Ingeneurin und Fotografin.

Addison Rae ist Teil von "Hype House"

Gemeinsam mit anderen Content-Creators startete Addison Rae das Künstler-Kollektiv "The Hype House". Mit dabei sind unter anderem auch die "TikTok"-Stars Charli und Dixie D'Amelio, Chase Hudson und Bryce Hall (zu dem später mehr 😁). Ende März 2020 geriet die Zukunft des frisch gegründeten "Hype House" allerdings ins Wanken, nachdem TikTok-Girl Daisy Keech die Gruppe verließ. Addison beschreibt das "Hype House" mit folgenden Worten: "Im Hype House leben 14 Creators und es geht wirklich nur um Inhalte", sagte sie. "Es geht darum, gemeinsam Content zu erstellen und das zu tun, was wir gerne tun." Und dabei verdienen sie auch noch Geld – Mega!

Addison lässt sich gern die Nägel machen

Die langen, blonden (schon länger hat sie sich die Haare gefärbt und hat braune) Haare sitzen perfekt und sie trägt immer süße, trendy Outfits – Addison ist ein mega Style-Vorbild! Deshalb lässt sie sich auch gerne die Nägel machen. Dafür geht sie ca. einmal im Monat ins Nagelstudio und entscheidet sich für Acryl-Nägel ihrer Wahl. Lieblingsfarbe: Babyblau!

Was verdient Addison als "TikTok"-Star?

Addison kann sich schon jetzt über einen ordentlichen Batzen auf ihrem Konto freuen! So soll der "TikTok"-Star fast 5 Millionen Euro durch ihre Arbeit verdient haben! Das ist sogar mehr, als Charli D'Amelio verdient, die mehr Follower*innen auf "TikTok" hat. Respekt! 😲

Ist Addison Rae single?

Das war ein ziemliches Hin und Her mit den Beiden, aber inzwischen ist es offiziell: Addison Rae und Bryce Hall sind ein Paar! Wir haben schon 10 Fakten über die Beziehung der "TikTok"-Stars für euch zusammengetragen. Sie hielt ihn am Anfang zwar für einen "Player", aber inzwischen sind die beiden richtig verliebt! 🥰 Es halten sich sogar Gerüchte, dass Addison ihren Lover aus dem Gefängnis geholt hätte. Was Menschen nicht alles für die Liebe tun!

Addison Rae ist auch YouTuberin!

2019 hat sich Addison einen "YouTube"-Kanal erstellt. Darauf zu sehen: Vlogs, Tutorials und alles, was so in Addisons Alltag passiert. Hier kannst du ihre MakeUp-Routine sehen:

Addison Rae hat studiert

Vor ihrer krassen "TikTok"-Karriere und bevor sie dafür nach L.A. zog, ging Addison Rae zur Uni! Dort hat sie Journalismus studiert. Sie wollte am liebsten Sport-Reporterin werden. Naja – mittlerweile hängt sie mit den krassesten Sportlern und NBA-Spielern rum, also fair enough … 🙊

Addison tanzt schon lange

Seit Addison klein war, tanzt sie für ihr Leben gern! Gemeinsam mit ihrer BFF Charli d'Amelio erfindet sie ständig neue Dances, die dann auf "TikTok" viral gehen und von Menschen auf der ganzen Welt nachgetanzt werden. Mega!

