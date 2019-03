"Thor 2: The Dark Kingdom": coole Charakter-Poster!

Malekith (Christopher Eccleston) Malekith ist der grausame Anführer der dunklen Elfen – eines Volkes, das älter als das Universum sein soll. In eine Welt der Dunkelheit hineingeboren, führte Malekith vor Tausenden von Jahren sein Volk in einen Krieg gegen Asgard – und jeder glaubte, dass die dunklen Elfen dabei vernichtet worden waren. Doch Malekith überlebte und versucht jetzt, das Universum zu verwandeln und es wieder in ewige Dunkelheit zu stürzen. Zurück zum großen "Thor 2: The Dark Kingdom"-Artikel