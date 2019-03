"Thor 2: The Dark Kingdom": coole Charakter-Poster!

Thor (Chris Hemsworth) Thor Odinson ist der Prinz und zukünftige König von Asgard, einer hoch entwickelten außerirdischen Zivilisation. Wegen seiner Arroganz und impulsiven Natur wurde er von seinem Vater Odin auf die Erde verbannt. Was er dort erlebte, lehrte ihn Bescheidenheit, führte aber auch zu einem schweren Konflikt mit seinem Adoptivbruder Loki. Nachdem er zusammen mit den Avengers die Erde vor Lokis Eroberungsplänen gerettet hat, sieht er sich nun mit einem neuen Gegner konfrontiert – einem Feind, der alles, was Thor wichtig ist, zu zerstören droht. Zurück zum großen "Thor 2: The Dark Kingdom"-Artikel