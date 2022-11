The Driver Era über ihr Leben im Scheinwerferlicht „Manchmal möchte man anonym sein“

In ihrer Musik verarbeiten die beiden Brüder ihre eigenen Erfahrungen, so auch auf ihrem letzten Projekt "Summer Mixtape". In "Like A King" steckt hinter den Lyrics "If I‘m just all that I think, then I’ll just think like a king" (dt. "Wenn ich nur das bin, was ich denke, dann werde ich wie ein König denken") eine Botschaft, die sie von ihrem Vater mit auf den Weg bekommen haben: "Die Inspiration hinter dem Song ist das Gesetz der Anziehung. Als wir aufwuchsen, war das Mantra unseres Vaters: 'Du bekommst, woran du denkst', und es scheint wahr zu sein. Es scheint eine natürliche Sache im Leben zu sein, wie Gedanken oder Dinge und sie konstruieren unsere Realität. Die Idee war also, dass ich immer, wenn ich mich irgendwie traurig fühlte – vielleicht lief etwas nicht so, wie ich es wollte – versuche, dein Bestes zu geben, um positiv zu denken, um eine positive Erfahrung in deinem Leben anzuziehen."