Musik beeinflusst deine Stimmung

Ohne Musik wäre unser Leben ganz schön langweilig und grau. Zum Glück gibt es zahlreiche erfolgreiche Sängerinnen, Sänger und Bands, die uns mit ihren coolen Tracks bei Laune halten. Kaum etwas kann unsere Stimmung so stark und so schnell beeinflussen wie Musik. Songs können uns berühren, Erinnerungen wecken, uns glücklich machen oder zum Weinen bringen. Das haben sogar Studien belegt. Fun Fact: Tatsächlich sagt dein Musikgeschmack sehr viel darüber aus, was für ein Mensch du bist und wie du tickst!

Psychotest: Deine Playlist verrät, wie du tickst

Sowie deine persönliche Handschrift etwas über dich verrät, sagt Musik ebenfalls etwas über deine Persönlichkeit aus. Dabei ist gar nicht mal so entscheidend, ob du Pop oder Rock hörst, sondern wie viel Wert du auf die Lyrics legst, auf welche Art und Weise du Musik hörst und ... ach weißt du was? Mach unseren Test und finde es selbst raus! 😊 Viel Spaß dabei!

