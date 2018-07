Taylor Swift hat ein großes Herz

Awww, Taylor Swift besuch ein Kinderkrankenhaus und zeigt dabei, dass sie ein großes Herz für die ganz Kleinen hat!

Sängerin Taylor Swift (23 Jahre) hat am Wochenende ein Kinderkrankenhaus in Philadelphia (USA) besucht. Weil die jungen Fans nicht zur Taylors' Konzerten in der Gegend kommen konnten, ist Taylor kurzerhand ins Krankenhaus gefahren!

Taylor Swifts neues Musikvideo: "Red"

Im Krankenhaus hat sich Taylor Swift sehr viel Zeit für ihre jungen Fans genommen: Sie hat mit jedem ein Foto zusammen aufgenommen und sich allen Fragen in einem Interview gestellt. Kein Stress, kein Gehetze - sondern einfach nur ein gemütlicher Samstag Nachmittag, bei dem die jungen Patienten Taylor Swift näher kennenlernen konnten. Diesen Nachmittag werden alle wohl alle nicht so schnell vergessen!

Austin Mahone, Taylor Swift und Ed Sheeran schmeckt das Essen wohl super! © Taylor Swift / Twitter

Taylor Swift gibt 500$ Trinkgeld!

Zwischen Konzerten und Krankenhaus-Besuchen muss Taylor Swift auch mal was essen! Nach ihrem Konzert am Freitagabend ist Taylor mit der gesamten Crew, darunter auch die beiden Sänger Austin Mahone und Ed Sheeran, für ein spätes Abendessen in einem Restaurant eingefallen.

Als der Abend sich zu Ende neigte, hat die Crew für gut 800 $ (ca. 605 Euro) gegessen und getrunken. Und weil Taylor ein großzügiger Mensch ist, hat sie noch 500 $ (ca. 380 Euro) als Trinkgeld obenauf gelegt!

Wow! Taylor ist echt super nett! Sie ist ein tolles Vorbild!