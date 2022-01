„Supernatural“-Star erschüttert

„Supernatural“-Star Jared Padalecki zeigte sich auf Twitter entsetzt: „Ich bin erschüttert“, hieß es damals vom Schauspieler. Was war passiert?

AUCH INTERESSANT:

Tatsächlich war sein Serien-Bruder und „Supernatural“-Co-Star Jensen Ackles für den Schock verantwortlich. Denn der hatte hinter dem Rücken seines Kollegen eine Prequel-Serie von „Supernatural“ geplant – die ganz offensichtlich ohne Padalecki an den Start gehen sollte! „Ich freue mich darauf, sie zu sehen, aber ich bin enttäuscht, dass Sam Winchester [Padaleckis Rolle] nicht involviert sein wird“, schrieb der Star damals. Die Fans waren mindestens genauso geschockt über die ziemlich hinterhältige Aktion, wie Padalecki. Doch warum hat Ackles seinem Kollegen nichts von den Plänen erzählt? In einem Interview verriet er nun die Hintergründe seiner Entscheidung und zeigte sich reumütig.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

„Seine Gefühle waren völlig berechtigt“

Tatsächlich hatte Ackles persönliche Gründe, mit der Prequel-Show nicht an Padalecki heranzutreten – und die hatten auch gar nichts mit seinem Kollegen zu tun!

AUCH SPANNEND:

„Ich wollte es nicht jinxen“, erklärt sich der Star bei Inside of You with Michael Rosenbaum. „Ich bin sehr abergläubig, was manche Dinge betrifft. Leute im Business verstehen das vielleicht nicht, aber es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass du nicht über Projekte redest, solange sie nicht offiziell sind.“ Er hätte es einigen Leuten gerne früher erzählt, „Jared war dabei die Nummer 1“, doch das wurde ihm abgenommen, als Deadline von der Serie berichtete und Ackles es früher als geplant bestätigen musste.

Zwar war er nicht begeistert davon, dass Padalecki mit seiner Enttäuschung an die Öffentlichkeit ging und darüber tweetete, „aber seine Gefühle waren völlig berechtigt“. Er bereue es sehr, dass er Padalecki nicht zumindest zuvor Andeutungen gegeben hätte, versichert aber gegenüber Fans, dass beide sich immer noch sehr gut verstehen würden. „Er und ich, da ist alles großartig.“ Die beiden sprachen länger miteinander und auch Padalecki versicherte damals schon auf Twitter, dass sie immer Brüder sein werden. 💖

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->