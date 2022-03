Erdnussbutter Food-Porn: die leckersten Rezepte!

Schokoladentorte mit Erdnussbutter

Du brauchst: ½ Glas Erdnussbutter, 6 EL Puderzucker, 2 fertige kleine Schoko-Kuchen, 1 Packung Schoko-­Glasur, 1 Handvoll Erdnussbutter-

und Schoko-Drops, einige Stücke Eis-konfekt, Spritzbeutel

So geht’s: Erdnussbutter mit ­Puderzucker mischen und einen Kuchen mit 1/3 der Creme bestreichen, den zweiten Kuchen darauflegen. Die Seiten auch mit 1/3 Creme bestreichen, die restliche Creme in den Spritzbeutel füllen und kleine Blumen auf den Kuchen setzen. Flüssige Schoko-Glasur auf der Torte verteilen und solange die Glasur weich ist, Drops und Konfekt daraufgeben.

Bananen-Erdnussbutter-Toast

Shutterstock

Du brauchst: 2 Vollkorn-Toast-scheiben, 2 EL Erdnussbutter, ½ Banane

So geht’s: Beide Toastscheiben goldbraun toasten. Etwas abkühlen lassen und mit Erdnussbutter bestreichen. ­Banane längs durchschneiden, auf eine Brotscheibe geben, die andere dann als Deckel darauflegen – fertig!

Peanutbutter-Berry-Bowl

vaaseenaa/ stock.adobe.com

Du brauchst: 100 g Quark, 3 EL Erdnussbutter, ½ Banane, 1 EL Honig, 1 Handvoll Knuspermüsli, 1 Handvoll Himbeeren

So geht’s: Quark mit 1 EL Erdnussbutter verrühren, in ein Glas füllen. Bananenstücke ­hineinstecken. Erst Honig darübergeben, dann eine Schicht Müsli, dann die restliche Erdnussbutter. Zum Schluss mit den Himbeeren garnieren.

Peanutbutter Cupcake

PGStudija/ stock.adobe.com

Du brauchst: 1 Back­mischung Schoko-Muffins plus Zutaten, 60 g Butter, 120 g Erdnussbutter, 120 g Puderzucker, 25 ml Milch, Spritzbeutel

So geht’s: Muffins nach Anleitung zubereiten. Weiche Butter, Erdnussbutter, Puder­zucker und Milch im Mixer verrühren, bis die Masse cremig ist. Creme mit Spritzbeutel auf Muffins verteilen.

Peanutbutter Cup

Shutterstock

Du brauchst: 200 g Vollmilch-Schokolade, 100 g Erdnussbutter, 10 Mini-Muffin-Formen

So geht’s: Schokolade schmelzen, die Hälfte in die Förmchen füllen, ca. 15 Min. ins Gefrierfach legen. Erdnussbutter etwas ­erwärmen, in die Förmchen füllen. Restliche Schokolade darübergeben und alles noch mal ein paar Minuten ins Gefrierfach.

