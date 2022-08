Super-Gewitter in Deutschland: Experten warnen

Neue Studie prognostiziert Super-Gewitter und Dauer-Regen durch Erderwärmung – auch in Deutschland!

Schon 2021 wurde Deutschland von heftigen Fluten in Nordrhein-Westfalen überrascht. Verheerende Folgen für Menschenleben und deren Besitz.

Eine neue Studie hat jetzt herausgefunden, dass extreme Wetter-Ereignisse, wie Super-Gewitter oder Dauer-Regen in Zukunft öfter vorkommen sollen – auch in Deutschland! Schuld an diesem Wetterumschwung sei der Klimawandel. Das Fazit der Studie des "Proceedings of the National Academy of Sciences": Wärmere Luft, die durch die Erderwärmung entsteht, kann mehr Feuchtigkeit speichern. Das bedeutet, dass es an Orten, an denen es aktuell regnet, in Zukunft schütten wird. Dabei sollen sich extreme Hitze und extreme Niederschläge abwechseln.

Expert*innen warnen vor extremen Wetter-Ereignissen, wie tödlicher Hitze und heftigen Stürmen

Was genau Super-Gewitter und Dauer-Regen bedeuten? Die Studie hat herausgefunden, dass die Niederschlagsrate um stolze 60 Prozent steigen soll und auch die Energien von tropischen Gewittern um 40 Prozent steigen soll.

Außerdem sollen auch extreme Hitzewellen bis zu 30 Mal wahrscheinlicher werden. Um genau zu sein: Hohe Temperaturen in Kombination mit Feuchtigkeit, eine tödliche Kombination, die übrigens auch Europa betrifft. Es soll noch heißer und noch gefährlicher werden. Expert*innen warnen also mal wieder vor dem Klimawandel und den schweren Folgen, die die Erderwärmung haben wird. Klima-Wissenschaftler Andrew Dessler aus Texas findet die Erkenntnisse der Studie schlüssig, jedoch nicht verwunderlich: "Wie viele Beweise müssen wir noch sehen, um zu verstehen, wie schlimm es sein wird, wenn wir die Emissionen nicht senken?" Hier erfährst du, was die 5 größten Umweltprobleme sind und was wir dagegen tun können.

