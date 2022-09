Studien bestätigen: Was dein Lieblings-Snack über den Charakter verrät

Hunger? Wonach greifst du dann am liebsten? Unser Lieblingsessen ist mehr als ein Genuss, wenn man Studien glauben will. Denn tatsächlich verrät es viel über unseren Charakter, wenn wir lieber Schokolade snacken, statt Käse. Oder kannst du ohne Chips nicht leben? Finde heraus, was das über dich aussagt!

Süß, wie Schokolade

Kekse, Nüsse, Knusperstangen – egal, Hauptsache es ist mit Schokolade umhüllt! Oder soll es lieber gleich eine pure Tafel Schoki sein? Pro Kopf verzehren die Deutschen 5,7 Kilogramm Schokolade im Jahr! Du locker noch mehr?

Dann gehörst du laut einer Studie des Journal of Personality and Social Psychology zu den Menschen, die super gut mit anderen klar kommen – und andere sind gern in deiner Gegenwart. Du bist da, wenn andere Hilfe brauchen und stellst dein eigenes Wohl hinter das aller anderen.

Knallhart und scharf – wie das Essen

Wer es scharf und gut gewürzt mag, ist laut einer Studie des Institute of Food Technologists besonders risikofreudig.

Du stehst auf Nervenkitzel und Herausforderungen. In einem Test der Studie wurde ein Zusammenhang zwischen besonders scharfem Essen und der Bereitschaft Risiken einzugehen festgestellt. Je mehr scharfes Essen dabei vertragen wurde, desto höher war auch die Charaktereigenschaft, Herausforderungen anzugehen.

Chips Lover sind ehrgeizig

Unsere Sinne sind stark mit unserer Persönlichkeit verknüpft, behauptet Alan Hirsch, ein Neurologe aus Chicago/Illinois. Der Experte stellt dabei einen Zusammenhang her: Wer Kartoffelchips liebt, soll ehrgeizig und erfolgreich sein.

Menschen die gern Chips naschen, sollen auch hohe Erwartungen an sich und andere haben und fühlen sich von unerwarteten Begebenheiten im Leben schnell genervt. Laut Hirsch sind diese Menschen: „besonders durchsetzungsfähig und akzeptieren nie ein ,Nein’!“

Käse? Immer korrekt!

Ich der gleichen Untersuchung hat Neurologe Alan Hirsch festgestellt, dass Menschen, die Käse und Käse-Snacks bevorzugen, sehr pflichtbewusst sind. Sie erledigen Aufgaben gewissenhaft, und sind immer höflich und korrekt. Ein böses Wort wird man nur sehr selten von ihnen hören – wenn überhaupt. Stattdessen setzen Käse-Lover auf einen Austausch auf Augenhöhe.

Früchte und Salat –… Ein verrückter Mix

Natürlich gibt es auch Menschen, die am liebsten gesundes Essen snacken. Wer Früchte und Salat liebt – und das auch mal miteinander mischt, indem ein paar leckere Trauben oder Beeren als Topping auf den Salat kommen, liebt die Abwechslung. Dies hat eine Studie des Magazins Appetite herausgefunden.

Neue Erfahrungen machen, Neugier und Aufgeschlossenheit treiben dich an. Außerdem sollen Menschen, die gesundes Essen favorisieren, einen ausgeglichenen und pflichtbewussten Charakter haben.

