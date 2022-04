Studie zeigt: Pornos lassen das Gehirn schrumpfen

Nicht erst seit OnlyFans sind Pornos in allen Altersstufen mehr oder minder ein beliebter Zeitvertreib. Erst kürzlich hatte die Social-Media-Plattform angekündigt, die pornografischen Inhalte einzuschränken – wohl, um mehr „Mainstream“ zu werden und zahlende Investoren an Land zu ziehen! Das ging nach hinten los und OnlyFans machte schnell einen Rückzieher: Pornos sind nun wieder erlaubt! Würde es der Plattform um das Gehirnvolumen ihrer zahlenden Kund*innenschaft gehen, dann wären sie wohl bei ihrem ursprünglichen Plan geblieben, denn es ist leider so: Eine Studie hat festgestellt, dass der Konsum von Pornografie das Gehirn schrumpfen lässt! 😨

Studie zeigt: Porno-Konsum hat Einfluss auf das Gehirn

Eine Koop-Studie des Max-Planck-Instituts und der Berliner Charité hat 2014 zu diesem – gerade für Porno-Liebhaber*innen erschreckenden – Ergebnis geführt. Die im Fachmagazin JAMA Psychology veröffentlichte Studie untersuchte 64 Testpersonen (übrigens ausschließlich Männer, weil … NATÜRLICH schauen nur Männer Pornos, ist doch klar, oder? *Ironie an* 😜) im Alter zwischen 21 und 45 Jahren. Dabei mussten sie Angaben zu ihrem Verhältnis zur Pornografie machen, unter anderem, wie oft und wie lange sie sich schon mit Pornos „beschäftigen“. Mittels eines MRT (Magnetresonanzthomographie) wurden Struktur und Leistung der Gehirne der Probanden untersucht, während sie sich pornografisches Material ansahen. Das überraschende Ergebnis: Eine bestimmte Gehirnregion, die für das Belohnungssystem zuständig ist und Striatum genannt wird, war bei Probanden mit starker Affinität zu „Schmuddelfilmchen“ deutlich kleiner als bei Männern, die keine Leidenschaft für Pornos hegten.

Gehirnvolumen sinkt

Wieso war das Striatum bei diesen Menschen kleiner als bei anderen? Offenbar liegt der Grund darin, dass das Gehirn, wenn es vielen Reizen ausgesetzt ist, seine neurale Kommunikation senkt. Bedeutet: Wer oft und viele Pornos schaut, der verleitet sein Gehirn unbewusst dazu, immer weniger Reaktionen auszulösen. 😨 Zusammen mit den abnehmenden Reizen, die an das Gehirn dringen, sinkt auch die Zahl der grauen Zellen und das Gehirnvolumen wird geringer. Was sagt uns das? Vielleicht, dass alles in Maßen genossen werden sollte – und dazu zählen auch Pornos! 😁

