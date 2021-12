Nichts für schwachse Nerven! Das ist der schlimmste Horrorfilm

Horrorfilm-Ranking mit den gruseligsten Filmen

Wenn Mörderclowns, besessene Puppen und hungrige Zombies auftauchen, rutscht vielen Zuschauern das Herz in die Hose, alle Horror-Fans können davon aber nicht genug bekommen. Denn genau das macht einen guten Horrorfilm aus. Er bereitet dir schlaflose Nächte und treibt deinen Puls in die Höhe. Für ihr schauriges Horrorfilm-Ranking hat BroadbandChoices 50 der besten Horrorfilme rausgesucht, im Rahmen der Studie hat eine Gruppe mit 50 Personen jeden dieser Filme angeschaut. Damit das Ganze wissenschaftlich belegt werden kann, wurde dabei die Herzfrequenz gemessen.

Schlimmer geht’s nicht: „Sinister“ landet auf Platz 1

Im Horrorfilm "Sinister" sucht ein Dämon neue Opfer. Wild Bunch

Der Ruhepuls der Studienteilnehmer lag bei 65 Schlägen pro Minute, der Streifen auf Platz 1 konnte den Puls auf bis zu 131 Schlägen pro Minute hochtreiben, während des Films lag der Durchschnittspuls bei 86 Schlägen pro Minute! Damit sichert sich „Sinister“ den Titel schlimmster Horrorfilm! In dem Film von 2012 zieht Autor Ellison Oswalt (Ethan Hawke) mit seiner Familie in ein Haus, dessen Vorbesitzer ermordet wurden. Als Oswalt auf dem Dachboden einen Projektor und verstörende Filme findet, nimmt das Unheil seinen Lauf. Der zweite Platz geht an „Insidious“, der Horrorfilm „The Conjuring“ macht die Top 3 der schrecklichsten Horrorfilme komplett.

