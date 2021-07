„Stranger Things“: Wer verdient am meisten? 💰

Mit „Stranger Things“ hat Netflix einen ganz schönen Hit gelandet! Die SciFi-Serie ist eines DER Flaggschiffe des Streaming-Dienstes. Und während wir schon alle Infos zur 4. Staffel sammeln, lohnt sich ein Blick auf die Schauspieler*innen, die die Serie so groß machen! Beziehungsweise in ihren Geldbeutel. 😉 Winona Ryder, Millie Bobby Brown und Co. müssen sich um Geld sicher keine Sorgen mehr machen. Aber wer von ihnen hat am meisten ausgesorgt? Wenn du neugierig bist, wie es bei den anderen Stars geldtechnisch aussieht, schau mal in unserer Galerie vorbei! 😉

Die Netflix Millionäre! So reich sind die Stars

„Stranger Things“: So viel verdienen die Jungs

Die Jungs sind dank "Stranger Things" ziemlich reich für 18-Jährige! Netflix

Manche der Jungs machen gerade – gelinde gesagt – wirklich gutes Geld! Gaten Matarazzo, den wir alle besser als Dustin Henderson kennen, hat ein geschätztes Vermögen von mehr als 3 Millionen Euro! Der Dude ist gerade mal 18 Jahre, nebenbei! Ähnlich gut sieht es bei seinen Kollegen, Finn Wolfhard (Mike Wheeler) und Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), aus: Die beiden haben jeweils ein Vermögen von fast 2,5 Millionen Euro! Wow. Und damit bilden sie das Schlusslicht unter den „Stranger Things“-Stars in puncto Vermögen!

„Stranger Things“: So viel verdient der Sheriff

David Harbour (Hopper) war schon vor "Stranger Things" ein bekannter Schauspieler Netflix

David Harbour, in der Serie bekannt als Jim Hopper, hat schon einige Jahre als Schauspieler gearbeitet. Vor dem Riesenerfolg von „Stranger Things“ ging es dem Star nicht schlecht, dank der Netflix-Serie hat er aber nun auf lange Zeit ausgesorgt! Fast 5 Millionen Euro hat der Schauspieler inzwischen angesammelt. Auch neben „Stranger Things“ sieht man ihn immer öfter, so hat er eine Rolle im Film „Black Widow“ ergattert und spielte in „Hell Boy“ die Hauptrolle.

„Stranger Things“: So viel verdient Elfie

Elfie (Millie Bobby Brown) war inzwischen in so manchem erfolgreichen Film dabei! Netflix

Die vierte Staffel könnte das Aus für Elfie bedeuten! Wir hoffen nicht! Aber selbst, wenn, muss sich Millie Bobby Brown keine Sorgen um ihre finanzielle Zukunft machen. Der Star hat sich ein Vermögen von über 8 Millionen Euro erarbeitet! Fairerweise kam das nicht alles von „Stranger Things“ – Millie ist ziemlich fleißig und taucht in immer mehr Filmen auf! Unter anderem in „Godzilla“ und „Enola Holmes“, ebenfalls eine Netflix-Produktion.

„Stranger Things“: So viel verdient Joyce

Winona Ryder (Joyce) hat mit Abstand das größte Vermögen der "Stranger Things"-Stars Netflix

An der Spitze hat es sich Winona Ryder, vielen bekannt als Joyce Byers, gemütlich gemacht! Das hat sie sich aber auch verdient, die erste Staffel war ein Alptraum für Joyce, wie wir uns erinnern! Und die zweite und dritte war auch nicht unbedingt ein Spaziergang im Park. Seit Jahrzehnten ist die Schauspielerin ein bekanntes Gesicht und hat schon in unzähligen Filmen mitgemacht! Kaum verwunderlich also, dass sie sich fast 15 Millionen Euro erarbeitet hat in dieser Zeit! Damit hat sie mit Abstand am meisten verdient. Wir gönnen es dir, Winona! 😊