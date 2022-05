"Stranger Things"-Star: Erster Kuss am Set!

Erster Kuss und dann direkt vor der Kamera?

Das offizielle Startdatum von "Stranger Things" Staffel 4 wurde nun endlich von Netflix veröffentlicht. Teil 1 der 4. Staffel geht am 27. Mai 2022 an den Start und Teil 2 am 1. Juli 2022. Danach können wir uns auf eine glorreiche 5. Staffel freuen, die die Story rund um Elfi, Mike, Dustin & Co. abschließen wird. Unglaublich, aber wahr. Die erste Staffel "Stranger Things" wurde bereits im Jahr 2016 gedroppt. Viele der Hauptdarsteller*innen waren da noch Kids und man kann mit jeder weiteren Staffel deutlich mitverfolgen, wie sie von Teenies zu jungen Erwachsenen wurden. In einem Interview haben zwei Darsteller*innen nun gedroppt, dass die beiden seinen ersten Kuss am "Stranger Things"-Set hatten. Um wen es sich wohl handelt?

Sie war sein erster Kuss

Die Rede ist von Caleb McLaughlin, der seit Season 1 die Rolle des Lucas Sinclair verkörpert. Am Ende der zweiten Staffel hat er mit seiner Kollegin Sadie Sink (Max) seinen ersten Kuss. "Ich war, glaube ich, 15 oder 16 Jahre alt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Es waren auf jeden Fall sehr viele Leute um uns herum, die das Ganze etwas komisch machten. Es war so 'Uhhh, du hast gleich deinen ersten Kuss' und alle haben die Sache größer gemacht, als es eigentlich war", so der Schauspieler. Tatsächlich war es auch Sadies erster Kuss. Also war es für beide der erste Kuss in Real Life, aber auch der erste Kuss vor der Kamera. Süüüß! 🥰

