"Stranger Things" Staffel 4: Wer spielt die junge Elfie?

"Stranger Things": Darsteller*innen älter als ihre Charaktere

Die "Stranger Things"-Darsteller*innen waren zu Beginn der Dreharbeiten der Serie 2015 nah an dem Alter ihrer Charaktere dran. Mittlerweile sind aber vor allem Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo und Caleb McLaughlin schon zu jungen Erwachsene geworden.

______________

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

DAS solltest du vorm Schlafen NIE essen (du wirst es hassen!)

Horoskop: Dieser "Stranger Things"-Charakter passt zu deinem Sternzeichen

Shoppen und sparen! Das sind die besten Tages Deals bei Amazon! *

_______________

Sie kommen vielleicht gerade noch so als Schüler*innen in der 9. Klasse durch, aber ihre jüngeren Versionen aus den Ereignissen der vorherigen Staffeln können sie selbst nicht mehr darstellen. Bei Elfie, deren Vergangenheit in der vierten Staffel von "Stranger Things" aufgerollt wird, musste deshalb eine neue Schauspielerin ins Boot geholt werden.

"Stranger Things" Staffel 4: Sie spielt die junge Elfie

Als junge Elfie stößt in Staffel 4 von "Stranger Things" Martie Blair zum Cast hinzu. Aber: Sie ist nicht direkt auf dem Bildschirm zu sehen, denn durch die Magie der CGI (Computer Generated Imagery) wurde sie in Millie Bobby Browns Elfie verwandelt. Wie funktioniert CGI? Mit diesem Effekt wurde das Gesicht von Millie Bobby Brown digital auf den Körper der jungen Schauspielerin gesetzt. Die Verantwortlichen der Serie wollen eben, dass alles bis ins kleinste Detail perfekt sein muss – und genau das macht "Stranger Things" aus und unglaublich beliebt!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->