"Stranger Things" Staffel 4: So bösartig ist das neue Monster!

"Stranger Things" Staffel 4: Neues Monster aus dem Upside Down

Die vierte Staffel von "Stranger Things" wird noch gruseliger als alle anderen Staffeln zuvor! Wir werden nicht nur endlich die Wahrheit über Elfis Vergangenheit erfahren oder herausfinden, was es mit dem Regenbogen-Raum genau auf sich hat, sondern es wird auch neue gruselige Gestalten geben.

Demogorgons und der Gedankenschinder können gegen ihn einpacken und wir sollten uns auf viele gruselige Horror-Momente mit ihm gefasst machen: Vecna.

"Stranger Things" Staffel 4: So gefährlich ist Vecna

Der furchterregende neue Bösewicht, ist, wie sollte es bei "Stranger Things" auch anders sein, nach einer Figur aus "Dungeons & Dragons" benannt. Das Monster ähnelt sowohl dem Nachtkönig aus "Game of Thrones", als auch einer Spinne. Es ist zudem die bisher menschenähnlichste Kreatur aus dem Upside Down. Jim-Hopper-Darsteller David Harbour erzählt: "Vecna ist ein psychologischer Horror, wir wie ihn, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Wir haben noch nie etwas so kalkuliert psychologisch Böses gesehen wie ihn." Dustin-Darsteller Gaten Matarazzo stimmt seinem Kollegen zu: "Das Verrückteste ist einfach, wie neu und frisch sich der Bösewicht anfühlt, verglichen mit dem, was wir bisher hatten. Es ist etwas, das eine ganz neue Stimmung in die Art und Weise bringt, wie wir mit unseren Bösewichten in 'Stranger Things' umgehen und wie wir das auch in Zukunft tun werden." Es wird also wirklich spannend – und gruselig!

