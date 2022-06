"Stranger Things" Staffel 4: Die Wahrheit über Creel-House

"Stranger Things" Staffel 4: Neuer Drehort erhöht Gruselfaktor

In der vierten Staffel von "Stranger Things" wird es noch gruseliger als jemals zuvor. Das liegt nicht nur am Regenbogen-Raum in Hawkins National Laboratory, sondern unter anderem auch an einem neu eingeführten Ort, dem Creel-House. In dem Haus soll es spuken, denn der ehemalige Besitzer des Hauses Victor Creel hat seine Familie in dem Haus ermordet.

Auf dem Dachboden des Hauses steht eine mysteriöse Standuhr, die sowohl in Hawkins als auch im Upside Down zu existieren scheint. Ist sie vielleicht ein Portal zwischen den beiden Welten? Die Haupdarsteller*innen Caleb McLaughlin (Lucas) und Sadie Sink (Max) haben in einem Interview mehr über das Grusel-Haus verraten.

"Stranger Things": Darum könnte das Creel-House so wichtig sein

Viele haben es vielleicht nach dem Trailer-Release schon vermutet: Das Creel-House spielt eine wichtige Rolle in der vierten Staffel. Das bestätigten nun auch Caleb McLaughlin und Sadie Sink. Doch das Haus wahrscheinlich nicht nur ein Portal zum Upside Down, sondern es könnte auch der eine Ort sein, an dem die ganze Gruppe wieder zusammenkommt. Zu Beginn der vierten Staffel befinden sich die Hauptcharaktere nämlich in Hawkins, Russland und Kalifornien. "Wir werden dieses Jahr das Creel-House erkunden, zu dem ich nicht viel sagen kann. Aber es ist ein wirklich wichtiger Ort, wenn es darum geht, einige der Geheimnisse dieser Staffel zu lösen", so Sadie Sink. Und egal, wie weit die Freund*innen auseinander sind, wenn etwas sie zusammenbringen kann, dann wohl mysteriöse Vorfälle und Geheimnisse – und im Creel-House scheint besonders viel davon zu stecken… 👀

