"Stranger Things": So viel verdient Natalia Dyer!

"Stranger Things": So krasse Gagen bekommen die Stars

Das die Schauspieler*innen der erfolgreichen Netflix-Serie "Stranger Things" gut verdienen, ist kein Geheimnis, doch hast du dich schon mal gefragt, was sie genau pro Folge verdienen? Ganz vorne mit dabei: die etablierten Stars Winona Ryder (Joyce Byers) und David Harbour (Jim Hopper). Und natürlich die junge Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (Elfi). Sie alle verdienen laut Cable.tv umgerechnet ca. 293.000.000 Euro pro Folge. Und auch Natalie Dyer hat mittlerweile einen mega guten Verdienst! Vor der ersten Staffel "Stranger Things" war die 26-Jährige nicht allzu berühmt. Sie startete in Staffel 1 mit umgerechnet ca. 25.000 Euro pro Folge. Dadurch das ihre Rolle immer wichtiger wurde und Natalia immer berühmter, konnte sie ihre Gage irgendwann neu verhandeln. Mittlerweile sind es bereits umgerechnet ca. 210.000 Euro pro Folge. Wirklich unglaubliche Summen verdienen die US-Schauspier*innen in der Netflix-Serie. Crazy!

"Stranger Things": Die besten und schlechtesten Eigenschaften der Charaktere

"Stranger Things": Passiert DAS wirklich in Staffel 4?

Immer noch warten die "Stranger Things" Fans auf ein Starttermin der neuen und vierten Staffel. Und auch die Hauptdarsteller Finn Wolfhard (Mike Wheeler) und David Harbour, wissen noch nicht, wann Staffel 4 ausgestrahlt wird. Sie schätzen aber, dass es Ende 2021 oder Anfang 2022 werden kann. Fans müssen sich leider noch etwas gedulden. Doch immer wieder werden neue Set-Bilder in Umlauf gebracht, die noch neugieriger machen. Erst vor Kurzem zeigte ein Set-Bilder von Staffel 4, dass Elfi nach einem Kampf im Krankenhaus liegt … Wird sie sterben? 😰 Das die neue Staffel viel von Elfi erzählen soll (vor allem mehr zu ihrer Vergangenheit), das wussten wir aber könnte Elfi bei einem epischen Staffelfinale wirklich sterben?

