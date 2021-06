"Stranger Things": Diese Serien-Fehler fallen niemandem auf!

Wer hätte gedacht, dass ein Sheriff aus einer amerikanischen Kleinstadt so viel drauf hat? Hey, nichts gegen Sheriffs, aber der Typ kann es eigenständig mit einer ganzen geheimen Regierung aufnehmen – und gewinnt! Fast jeden Kampf, den er beginnt, gewinnt er auch! Und wir können ziemlich sicher sein, dass er in Staffel 4 auch (fast) allein aus Russland entkommen wird. Da haben wir so ein Gefühl. 😁