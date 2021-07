Horoskop: Diesen Sternzeichen kann man vertrauen!

Sternzeichen: Können dir andere vertrauen?

Dein Sternzeichen, dein Aszendent und dein Mondzeichen – sie alle können dir viel über dich und deine Art sagen. Aber hast du dich schon einmal gefragt, wie vertrauenswürdig du selbst bist? Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit bilden zusammen die Vertrauenswürdigkeit. Jemand, der schon einmal gelogen hat, ein Geheimnis weitererzählt hat oder einen anderen hintergangen hat, der hat seine Vertrauenswürdigkeit verloren. Doch gibt es wirklich Sternzeichen, die besonders vertrauenserweckend sind? Und auf welche trifft das eher weniger zu?

Widder (21. März – 20. April) 🐏

Widder sind kopflastige Sternzeichen, was bedeutet, dass sie viel nachdenken. Sie analysieren viel, aber halten ihre Gedanken meist für sich, weil sie harmoniebedürftig sind und keinen Streit wollen. Ihr Drang nach Freiheit ist riesig und deswegen können sie auch mal desinteressiert und distanziert wirken. Sie sind aber ehrliche Sternzeichen, denen man durchaus vertrauen kann.

Stier (21. April – 20. Mai) ♉️

Als Stier gehörst du zu den vertrauenswürdigen Sternzeichen, die es gibt. Und das strahlst du auch nach außen! Für Freunde hast du immer Zeit und ein offenes Ohr. Freundschafts-Regeln sind für dich auch sehr wichtig! Du würdest niemals ein Geheimnis weitererzählen und auch neue Bekanntschaften haben sofort das Gefühl, dass sie dir vertrauen können.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 👯‍♂️

Als Zwilling bist du eine vertrauenswürdige Person. Bei den einen mehr als bei den anderen, aber du bist eine treue und ehrliche Haut. Besonders für deine Freunde würdest du alles tun und ohne Zögern deine Hand für sie ins Feuer legen. 🔥

Krebs (22. Juni – 22. Juli)🦀

Krebs-Geborene sind emotionale und sensible Wesen und können daher nicht nur mit ihren eigenen Emotionen umgehen, sondern können auch die Gefühle andere lesen und erkennen wie ein offenes Buch. Wenn du ein Krebs bist, solltest du keine Probleme damit haben, dass andere Menschen Vorurteile dir gegenüber haben beziehungsweise denken, du wärst nicht vertrauenswürdig. Das bist du nämlich auf jeden Fall! 😊

Löwe (23. Juli – 23. Aug.)🦁

Als Löwe weißt du selbst, dass du dich gerne auf Platz 1 stellst und schlecht Kompromisse und Abstriche machen kannst. Das macht dich nicht so vertrauenswürdig wie andere Sternzeichen.

Jungfrau (24. Aug. – 23. Sep.) ♍️

Als Sternzeichen Jungfrau bist du eine treue Seele. Jedoch bei so ziemlich jeder neuen Beziehung, ob Freundschaft oder Partnerschaft, bist du erstmal skeptisch und zurückhaltend. Du hinterfragst die Vertrauenswürdigkeit anderer Personen und das lässt auch deine eigene Ehrlichkeit schwammig ausschauen. Andere Sternzeichen wissen aufgrund deiner zurückhaltenden Art also oft nicht so ganz, ob sie dir wirklich vertrauen können.

Waage (24. Sep. – 23. Okt.) ⚖️

Waagen drehen sich die Dinge manchmal so hin, wie sie sie möchten. Aber auch dich als Waage nimmt man als ehrliche Haut wahr und fühlt sich bereichert, dich in seinem Leben zu haben.

Skorpion (24. Okt. – 22. November)🦂

Skorpione haben ihre Prinzipien. Sie können zwar impulsiv und stur sein (um den ein oder anderen Streit wird man nicht herumkommen), aber Skorpione sind sehr vertrauenswürdig. Als Skorpion magst du keine halben Sachen. Du spielst niemanden etwas vor. Wenn du deine Gegenüber nicht leiden kannst, dann wird er diese Kälte und Distanz auch spüren. Vertraut dir jemand ein Geheimnis an, dann ist es deine heiligste Aufgabe, kein Wörtchen darüber zu verlieren. Und genau diese Vertrauenswürdigkeit schätzen andere Sternzeichen extrem an dir!

Schütze (24. Nov. – 21. Dez.) 🏹

Der Schütze-Geborene ist ein gutgläubiger, offener Mensch und wird schnell mal ausgenutzt. Du strahlst deine empathische Ader also nach außen und wirst als sehr vertrauenswürdig eingestuft.

Steinbock (22. Dez. – 20. Jan) ♑️

Steinböcke wirken nach außen wirklich manchmal wie Blöcke. Eisblöcke, weil sie ihre Gefühle gut verbergen können. Gegenüber neuen Beziehungen spielen sie oft das unnahbare Wesen, widmen sich anderen Projekten und lassen ihre wahren Absichten für andere Sternzeichen ungewiss. Falls du ein Steinbock bist, dann lässt dich das nicht vertrauenswürdig erscheinen, obwohl du das auf jeden Fall bist. Auf einen Steinbock ist immer Verlass!

Wassermann (21. Jan. – 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Wenn du ein Wassermann bist, dann ist Loyalität für dich die oberste Regel. Andere Sternzeichen merken, dass du eine treue Seele bist und schätzen deine Ehrlichkeit.

Fische (20. Feb. – 20. März) 🐟

Die Vertrauenswürdigkeit von Fische-Geborenen ist für andere Sternzeichen nicht klar zu erkennen. Du wirkst zwar wie eine ehrliche Haut, aber sicher ist man sich nicht. Deine Vertrauenswürdigkeit wird auch erst so richtig aktiv und ersichtlich, wenn du die Person besser kennst und sich eine Freundschaft oder Partnerschaft bildet. Alles, was flüchtiger ist, ist in deinen Augen die Mühe nicht wert.

