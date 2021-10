Sternzeichen: Das sind deine Freundschafts-Regeln?

Widder (21. März – 20. April) 🐏

Widder ist ein Feuerzeichen und deswegen kann es auch mal schnell eskalieren in einem Streit. Widder können schlecht über ihre Gefühle reden. Sehr oft behalten sie ihre Gedanken, ihren Frust, ihre Ängste für sich. Was natürlich richtig schlecht ist. Hier die klare Freundschafts-Regel, wenn du ein Widder bist: Versuche gegenüber deinem Freund immer offen und ehrlich (aber trotzdem freundlich) deine Gedanken anzusprechen und nichts in dich hineinzufressen! 😊

Stier (21. April – 20. Mai) ♉️

Stiere sind oft sehr nachtragend. Also solltest du nie (zumindest nicht so oft) seinen Geburtstag vergessen, sonst kannst du dir das ewig anhören. Also, wenn du ein vergesslicher Typ bist, dann speichere dir den Geburtstag des Stiers oder andere Tage/Ereignisse, die ihm wichtig sind, in dein Handy ein. Das wird eurer Freundschaft auf jeden Fall guttun und euch vor dem ein oder anderen Streit bewahren.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni) 👯‍♂️

Als Zwilling hast du einen sehr großen Freundeskreis beziehungsweise Bekanntschaftskreis. Du bist ein sehr geselliger Mensch, lernst gerne und oft neue Menschen kennen, was aber auch zum Problem werden kann. Wenn du auf so vielen Hochzeiten tanzt, kann es schnell dazu kommen, dass du deine beste Freundin oder deinen besten Freund etwas vernachlässigst. Rule No. 1: Dem Bestie auch immer da Gefühl geben, er/sie steht ganz oben auf dem Friends-Treppchen! 🏆

Krebs (22. Juni – 22. Juli)🦀

Als Regel gilt hier ganz klar: Nimm die Launenhaftigkeit des Krebes nicht zu ernst. Er meint es oft nicht so. Krebse sind wahre Gefühls- und Familienmenschen. Tritt jemand ihren Liebsten zu Nähe, dann zeigen sie, was in ihnen steckt. Vielleicht auch manchmal etwas zu viel. Aber du kannst dir sicher sein, wenn du im Leben eines Krebes bist, dann bist du ihm sehr wichtig! 😊

Löwe (23. Juli – 23. Aug.)🦁

Löwen sind selten mit anderen Löwen befreundet. Sie brauchen es, im Mittelpunkt zu stehen. Manche wollen das vielleicht nicht offen zugeben, aber es ist so. Das heißt: Hier brauchst du Geduld. Dich darf es quasi nicht nerven, wenn der Löwe von sich erzählt und wieder im Mittelpunkt stehen möchte. Wenn die kleine Selbstverliebtheit für dich in Ordnung ist, dann ist der Löwe ein klasse Freund, mit dem man wirklich viel Spaß haben kann. Coole Serien- und Filmabende oder eine wilde Party mit einem Löwen sind immer etwas Schönes! ✨

Jungfrau (24. Aug. – 23. Sep.) ♍️

Vorsichtig und mit Bedacht sollte man bei einer Freundschaft mit einer Jungfrau sein und agieren. Jungfrauen sind meist in sich gekehrte und ruhige Menschen, für die es nicht einfach ist, sich zu öffnen. Daher sollte man einer Jungfrau gut zuhören, wenn sie über Ängste und Probleme spricht und ihr das Gefühl geben: Ich bin für dich da! Sprecht ihr offen und ehrlich, ohne Grenzen zu überschreiten, dann steht einer lebenslangen Freundschaft mit dem Jungfrau-Sternzeichen nichts im Wege!

Waage (24. Sep. – 23. Okt.) ⚖️

Das Überbrücken von Gegensätzen fällt dem Waage-Sternzeichen sehr einfach. Sie können sich mit jeden anfreunden, denn sie gehören zu den geselligsten und aufgeschlossensten Menschen ever. Hast du eine Waage in deinem Freundeskreis, dann bist du ein wahrer Glückspilz und kannst dich freuen! Die Freundschaft mit einer Waage ist in der Regel sehr einfach und bedarf nicht vieler Regeln. Achte nur darauf, was dein Freund/Freundin zu dir sagt. Waagen tun sich sehr schwer, etwas Negatives anzusprechen und Kritik zu äußern.

Skorpion (24. Okt. – 22. November)🦂

Du möchtest eine neue Freundschaft mit einem Skorpion knüpfen? Dann brauchst du etwas Geduld. Ein Skorpion ist zu Anfangs extrem misstrauisch. Und diese Eigenschaft kann er/sie nur schwer ablegen. Du wirst also erst einmal auf Herz und Nieren geprüft. Vielleicht testet ein Skorpion dich auch indirekt. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, einen Skorpion für sich zu gewinnen. Hast du ihn von deiner Loyalität und deiner Authentizität überzeugt, dann wirst du ihn/sie aber auch nicht mehr los. Skorpione sind impulsive, aber auch extrem aufrichtige Sternzeichen, die lieber 1-3 gute Freunde haben als eine riesige Clique! 👯‍♀️

Schütze (24. Nov. – 21. Dez.) 🏹

Schützen sind dafür bekannt, gerne und viel zu reden. Das heißt, ein Schütze wird sich an der ein oder anderen Stelle auch mal verplappern. Nimm es ihm also nicht übel, wenn ihm mal ein kleines Geheimnis herausrutscht oder er etwas zu dir sagt, was er so nicht meint. Große Gefühlsduselei ist nichts für einen Schützen. Er würde so ein Ereignis also nicht als große Sache sehen, also solltest du das auch nicht.🥴

Steinbock (22. Dez. – 20. Jan) ♑️

Das Lebensmotto eines Steinbocks: Man muss nicht immer zusammen abhängen! Der Steinbock macht auch gerne mal was alleine oder mit anderen Freunden. Das heißt aber nicht, dass er dich weniger mag oder eure Freundschaft schwächer ist als andere Freundschaften. Steinböcke stellen sich auch gerne vorher auf Aktivitäten ein. Sie sind also nicht gerne spontan, sondern wissen am liebsten schon einen Tag vorher, was ihr am nächsten Tag gemeinsam unternehmen werdet.

Wassermann (21. Jan. – 19.Feb.) 🧜🏼‍♂️

Wassermänner sind sehr anspruchsvolle und kreative Menschen. Sie haben in der Regel auch keine 0815 Hobbys. Für eine gute Freundschaft mit einem Wassermann würde es sich also sehr anbieten, wenn ihr beide dieselben außergewöhnlichen Hobbys habt. Wassermänner probieren auch gerne und oft neue Dinge aus. Du solltest also damit umgehen können, dass ein Wassermann immer Action sucht und etwas erleben möchte. 😁

Fische (20. Feb. – 20. März) 🐟

Fische brauchen auch mal Zeit für sich, ziehen sich dann komplett zurück und ignorieren deine WhatsApp-Nachrichten für einige Tage. Sie lesen die Nachrichten trotzdem, antworten dir nur nicht sofort. 😅 Für einen Fisch ist das nicht weiter schlimm. Andere Sternzeichen kann dies jedoch schnell triggern. Das eine Freundschaft mit einem Fisch-Sternzeichen klappt, darf man also vieles nicht persönlich nehmen und nach dem Motto "keep cool" leben! 😜