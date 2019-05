William Hurt Eckdaten: Geboren am 20. März 1950 in Washington, D.C Rolle in "Seelen": Jeb Stryder Frühere Rollen: William Marshal in "Robin Hood", General 'Thunderbolt' Ross in "Der unglaubliche Hulk", Walt McCandless in "Into the Wild" Besonderheiten: Jahrelange Schauspielerfahrung