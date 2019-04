Frances Fisher Eckdaten: Geboren am 11. Mai 1952 in Milford-on-the-Sea, Hampshire Rolle in "Seelen": Maggie Stryder Frühere Rollen: Ruth Dewitt Bukater in "Titanic", Joanna Sapphire in "CSI - Den Tätern auf der Spur", Priscilla Honeycutt in "Two and a Half Men" Besonderheiten: Theatererfahrung