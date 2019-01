Diane Kruger Eckdaten: Geboren am 15. Juli 1976 in Algermissen, Deutschland Rolle in "Seelen": Sucherin Frühere Rollen: Abigail Chase in "Das Vermächtnis der Tempelritter", Bridget von Hammersmark in"Inglourious Basterds", Gina in "Unknown Identity", Anna Adult in "Mr. Nobody Besonderheiten: Studierte Baletttänzerin und Topmodel