Influencer Ethan Is Supreme wurde viel zu jung aus dem Leben gerissen. Der Beauty-Influencer ist mit 17 Jahren gestorben. Auf Instagram und YouTube teilte er Make-up-Looks und Einblicke in sein Leben mit über 700.000 Abonnenten. Gegenüber Fox News hat sein Vater Ethan Peters als „gütige Seele, die jeden so akzeptierte, wie er war“ beschrieben. Fans und Kollegen aus der Beauty-Szene trauern um Ethan is Supreme, der Schock sitzt tief!