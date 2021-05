Dafür gehen Stars ins Gefängnis

Einer der häufigsten Gründe, weshalb Schauspieler/innen, Musiker/innen und Co. festgenommen werden, ist, dass sie betrunken am Steuer oder beim Konsumieren und Besitzen von Drogen erwischt werden. Vor allem Stars, die drogenabhängig sind/waren wie etwa Lindsay Lohan, ist das schon einige Male passiert und ihnen wurden teilweise Gefängnisstrafen auferlegt. Dann gibt es aber auch noch so einige, die eine richtig dunkle Vergangenheit haben. Während manche Stars, Opfer einer Straftat wurden, gibt es genauso viele, die selbst welche begangen haben und dafür in den Knast gewandert sind. Und dazu gehören sogar Mordversuche...

Von Hollywood bis Rap-Business – Diese Promis landeten hinter Gittern

Vor allem in der harten Rapper- und Hip Hop-Szene gehört es häufig zum guten Ton eine lange Liste an Straftaten zu haben. Je krasser die Vergehen, desto mehr werden die Künstler/innen von ihren Kollegen/innen und Fans gefeiert. Viel schockierender ist es da meistens, dass auch Stars im Knast saßen, von denen man es nie erwartet hätte. Denn die meisten kennt man nur aus coolen und lustigen Rollen, als liebende Ehemänner und ähnliches. Seid also gespannt, welche "Gefängnis-Stars" sich in der folgenden Galerie so versteckt haben:

Stars, die schon mal im Knast waren Gespeichert von Marco Bauer am Fr, 01/08/2021 - 10:01