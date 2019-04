Starbattle: Ashley Tisdale vs. Vanessa Hudgens!

Vanessa Hudgens Vanessas Karriere begann im Alter von acht Jahren bei lokalen Musicals wie "Evita", "Carousel", "Der Zauberer von Oz" und "Cinderella". Ihre erste Filmrolle im Film "Dreizehn" bekam sie 1997. 2004 spielte sie eine Rolle im Action-Film "Thunderbirds". Außerdem hatte sie Auftritte in diversen Fernsehserien wie "Quintuplets", "Brothers García" und "Still Standing". Ebenso wie Ashley spielt Vanessa in der Disney Channel-Serie "Hotel Zack & Cody" mit. Ihren großen Durchbruch hatte auch Vanessa dann aber mit "High School Musical". Ihre Solo-Karriere als Musikerin läuft dagegen eher leicht schleppend!