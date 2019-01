Starbattle: Ashley Tisdale vs. Vanessa Hudgens!

Ashley Tisdale Ashley stand schon als kleines Kind auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Schon mit neun Jahren begann sie ihre Karriere mit einer Hauptrolle in dem bekannten Broadway-Musical "Les Misérables"! 1997 hatte sie dann ihren ersten Fernsehauftritt in der Serie "Smart Guy". Es folgte eine Rolle als Synchronsprecherin für "Das große Krabbeln" und weitere Schauspielrollen in Episoden von "Beverly Hills 90210" und "Boston Public". 2001 spielte sie in einer Nebenrolle im Kultfilm "Donnie Darko". Mit der Rolle der Maddie Fitzpatrick in der Serie "Hotel Zack & Cody" des Disney Channels wurde sie zunehmend berühmter. Der absolute Durchbruch gelang ihr dann aber mit ihrer Rolle als Sharpay Evans in "High School Musical"! Mittlerweile ist Ashley auch als Musikerin richtig erfolgreich!