Jetzt erfahren die "Star Wars"-Fans endlich, was es mit den Klonkriegen auf sich hat! George Lucas und Regisseur Dave Filoni sprechen hier im Interview-Clip über ihren Animationsfilm. Plus: Onlinegame!

Am 14. August kommt - von den "Star Wars"-Fans sehnlichst erwartet - der erste animierte Spielfilm von Lucasfilm Animation in die Kinos: "Star Wars: The Clone Wars"!

Die Story: Während die Klonkriege verheerende Auswirkungen auf die Galaxis haben, bemühen sich die heldenhaften Jedi-Ritter, die Ordnung aufrechtzuerhalten und Frieden zu stiften. Immer mehr Sternensysteme werden von den Mächten der Dunklen Seite unterworfen, und die Galaktische Republik verliert ständig an Einfluss.

Anakin Skywalker und seine Padawan-Schülerin Ahsoka Tano befinden sich auf einer Mission mit weitreichenden Konsequenzen: Sie müssen es mit dem Gangsterboss Jabba der Hutt aufnehmen. Doch Graf Dooku und seine unheimlichen Agenten, allen voran die skrupellose Asajj Ventress, lassen nichts unversucht, um Anakins und Ahsokas Erfolg zu vereiteln. Unterdessen kämpfen Obi-Wan Kenobi und Meister Yoda in den Klonkriegen an vorderster Front und führen das gewaltige Klon-Heer in die Schlacht, um den Mächten der Dunklen Seite tapfer die Stirn zu bieten...

Hier im exklusiven Clip sprechen "Star Wars: The Clone Wars"-Regisseur Dave Filoni und "Star Wars"-Erfinder George Lucas, der das Drehbuch für den Animationsfilm verfasste, über ihr Projekt:

