„Squid Game“-Star bei „Euphoria“ am Set!

"Squid Game"-Star Hoyeon Jung am Set von "Euphoria"

Das Set von "Euphoria" hatte hohen Besuch! "Squid Game"-Star Hoyeon Jung durfte bei den Dreharbeiten der Serie dabei sein. Jetzt hat sie verraten, wie ihre Erfahrungen waren.

Während Tom Holland vom Besucher zu einem kleinen Teil der Serie wurde, war die "Squid Game"-Darstellerin zuerst nur als Besucherin dort – die Betonung liegt auf ZUERST! In einem Interview mit "Entertainment Tonight" wurde sie nämlich auf ein Treffen mit Zendaya angesprochen. Hoyeon Jung hat verraten, dass sie sich sehr über eine Rolle in "Euphoria" freuen würde und sogar schon am Set war. "Ich habe das Set von 'Euphoria' einmal besucht und es war so schön anzusehen, weil es nach 'Squid Game' eine Weile her war, dass ich an einem Set war", schwärmt sie am Roten Teppich der Critics Choice Awards 2022.

"Squid Game"-Star Hoyeon Jung: So war ihre Erfahrung am "Euphoria"-Set

"Squid Game" meets "Euphoria" – für viele Fans wäre das der wahr gewordener Traum.

Hoyeon Jung schwärmte außerdem von der Stimmung hinter den Kulissen: "Es war verrückt, weil ich mich so wohlgefühlt habe, nur dort rumzusitzen. Ich bin kein Mitglied des Teams von 'Euphoria', aber ich habe mich sicher und wohlgefühlt." Scheint so, als hätten sie die Serien-Stars gut aufgenommen und klingt so gar nicht nach Streit am Set, wie manche Gerüchte behaupten. Am Set von "Squid Game" hatte Hoyeon selbst ziemlich coolen Besuch von ihrer BFF und "BLACKPINK"-Star Jennie. Sie soll sie auf dem Weg vom Model zur Schauspielerin immer unterstützt haben. (Vorsicht, Spoiler) Nachdem Hoyeons Rolle in "Squid Game", Kang Saebyok, verstorben ist, hätte sie jetzt doch sicherlich Zeit für einen Auftritt in "Euphoria".

