„Spuk in Hill House“: Hier sind die Geister versteckt!

Die neue Netflix-Serie „Spuk in Hill House“ handelt von einem Haus, in dem Geister spuken. Viele davon bemerkt der Zuschauer beim ersten Gucken jedoch nicht. Fans haben sich nun zusammengeschlossen, um alle versteckten Geister zu entdecken und die Sammlung kann sich schon jetzt sehen lassen.

„Spuk in Hill House“: Versteckte Geister

„Ich weiß ja nicht was ihr heute Abend so macht, aber ich suche die versteckten Geister in Spuk in Hill House„, twitterte Netflix wenige Tage nach dem offiziellen Start der neuen Horror-Serie. Seit 12. Oktober gruseln sich Fans weltweit vor dem unheimlichen Haus, das die Heimat der Familie Crain wird und von Geistern heimgesucht wird. Einige der ehemaligen Bewohner von Hill House lernen wir im Laufe der zehn Episoden kennen. Doch – wie Netflix bereits angedeutet hat – gibt es zahlreiche Geister, die der Zuschauer gar nicht bewusst wahrnimmt. Mal ist das Bild einfach zu dunkel, mal achtet man just in diesem Moment nicht auf die schaurige Gestalt im Hintergrund.

Ich weiß ja nicht was ihr heute Abend so macht, aber ich suche die versteckten Geister in Spuk in Hill House



Ep# 101: 4

Ep# 102: 2

Ep# 103: 9

Ep# 104: 3

Ep# 105: 3

Ep# 106: 0

Ep# 107: 2

Ep# 108: 0

Ep# 109: 4

Ep# 110: ??? pic.twitter.com/ylIlQeJBFI — NetflixDE (@NetflixDE) 15. Oktober 2018

„Spuk in Hill House“: Geister sind überall

Mike Flanagan, dem wir „Spuk in Hill House“ verdanken, hat die übernatürlichen Geschöpfe zahlreich in seiner Serie versteckt. Horror-Fans haben sich nun zusammengeschlossen, um jeden versteckten Geist zu enthüllen. Und siehe da: mal sitzt offensichtlich ein Geister-Kind unter einem Tisch, nur wenige Meter von den Darstellern entfernt und man bemerkt es einfach nicht, weil man sich gerade auf den Dialog der Figuren konzentriert. Andere Geister lassen sich nicht so leicht enttarnen und verbergen sich bewusst in den Schatten von Hill House. Viele von ihnen erkennt man erst dann, wenn man die Helligkeit der Szene erhöht. Was der Sinn hinter Geistern ist, die man nicht richtig sieht? Vielleicht will Flanagan uns damit in Erinnerung rufen, dass sie immer da sind – selbst wenn wir sie nicht wirklich sehen.

„Spuk in Hill House“: Übersicht aller Geister

In den letzten Tagen häufen sich die YouTube-Videos, in denen verschiedene Geister-Erscheinungen aufgelistet werden. Besonders viel Mühe hat sich jedoch ein Reddit-User gemacht. Der hat sich Folge für Folge auf die Suche nach den versteckten Geistern gemacht, Screenshots angefertigt und eine übersichtliche Galerie für andere Fans von „The Haunting of Hill House“ angefertigt. Vermutlich ist sie noch nicht vollständig, gesteht der Reddit-User, aber er wolle die Liste updaten, wann immer er einen neuen Geist entdeckt. Andere User können ihn dabei unterstützen. Doch die sind erstmal dankbar für seine Arbeit, denn die meisten übernatürlichen Gestalten haben sie beim ersten Gucken schlichtweg nicht bemerkt. „Jetzt, wo ich das weiß, ist alles noch gruseliger“, schreibt ein Fan. Wem es ähnlich gehen könnte, sollte vielleicht einen großen Bogen um die Übersicht machen. Denn danach werdet ihr mit Sicherheit in jeder dunklen Ecke eine Spukgestalt vermuten.

